Una vuelta al mundo a bocados y a pie de calle, el nuevo "paraíso" de los curiosos de la cocina internacional en Gijón

Los gijoneses cada vez están más acostumbrados a la gastronomía de otras partes del mundo. Lo que hace unos años se miraba como algo raro y exótico, se ha convertido en el plan favorito de muchos y empieza a concretarse en un aumento ya considerable del número de restaurantes y locales especializados en la gastronomía de algún otro país. El ejemplo más claro de esta tendencia, y uno de los más curiosos, se puede apreciar con solo caminar por una única calle de Gijón, la avenida de Pablo Iglesias, donde se agrupan hasta cuatro negocios especializados en gastronomía internacional.

Haciendo esquina con la calle Granados está el gastrobar cubano El Guajiro, abierto hace tan solo seis meses. Carlos Rafael Gómez, dueño y cocinero del restaurante, explica su propuesta, basada en la cocina latina, a su juicio "todavía no muy conocida". "Arroz congrí, mojitos, el tamal... Todo con productos latinos", quiso destacar Gómez. "El gijonés está acostumbrado a otro tipo de comida y es bueno introducirles algo distinto", señaló el hostelero, que no se olvida de los estrechos lazos que unen Asturias con el país centroamericano: "Ha incrementado mucho la comunidad cubana en el restaurante; mucha gente de aquí de origen cubana".

Justo enfrente se encuentra el restaurante colombiano Arepa Lovers, dirigido por Servando Iglesias y Diana Montero, un matrimonio que abrió hace poco su sede en Gijón como añadido a su negocio de León. "Allí abrimos hace cinco años, justo en medio de la pandemia. Esto nos hizo empezar a repartir a domicilio, para luego ya poder empezar a servir en nuestro local. Aquí abrimos el pasado diciembre, y mantenemos mucha clientela que ya nos conocía de León", comentó Iglesias. Arepas, empanadas o las populares salchipapas son algunos de sus platos estrellas, siguiendo con su propuestas de comida callejera. "El mejor termómetro que tenemos son nuestros clientes colombianos y nos dicen que es como lo que comían ellos por la calle", celebraron.

A pocos metros está Slavianka, especializada en productos eslavos. Iryna Saurina es ucraniana, y con un todavía imperfecto español repasa sus productos más vendidos, como el embutido. Este tipo de establecimientos, según la responsable, resultan muy útiles para todos los ucranianos residentes en Gijón, ya que, a parte de comprar productos de ese país, la tienda realiza envíos a Ucrania.

Con estos nuevos "vecinos", la gastronomía local y clásico no pierde su espacio en esta calle y, de hecho, celebra esta nueva variedad. Con casi 40 años a sus espaldas, la sidrería Sporting convive "encantada" con sus nuevos vecinos. " Trae diversidad, gente distinta. Todo lo que sea atraer clientela es siempre bienvenido", destacó su dueño, Carlos Valdés, que explicó no ver a estos restaurantes como competencia.