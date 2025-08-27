Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las carabelas portuguesas "invaden" Gijón: retiran 41 ejemplares de las playas de la ciudad

San Lorenzo, el arenal más afectado por la aparición de esta especie

Una carabela portuguesa.

Una carabela portuguesa. / LNE

S. G.

Las carabelas portuguesas vuelven a "invadir" Gijón. Un ajetreado miércoles ha vivido el personal de Emulsa y el de Salvamento de las playas de la ciudad por la aparición de numerosos ejemplares en los arenales. San Lorenzo fue la zona más "visitada", con 25 ejemplares que llegaron a la orilla. Una decena, en el entorno del río Piles; y 15 a la altura de la escalera 23. Asimismo, se recogieron 15 carabelas en El Rinconín y otra en la playa de Estaño.

Ondea, además, la bandera roja en todas las playas menos en Poniente y El Arbeyal, si bien esta circunstancia se debe al estado de la mar. La bandera "de medusas" luce en la zona del Piles de San Lorenzo, en El Rinconín y en Estaño, en una jornada en la que la amenaza de la carabela portuguesa, organismo que se ha vuelto habitual en el litoral asturiano en los últimos tiempos y ante el que las autoridades reivindican precaución.

Las carabelas portuguesas "invaden" Gijón: retiran 41 ejemplares de las playas de la ciudad

