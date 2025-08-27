Las charlas de "Peor... ¡Imposible!" pondrán el foco en la mujer

Miguel Martín

Gijón

En el marco del ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!", y tal y como se presentó ayer en el Antiguo Instituto, se celebrarán dos charlas durante este fin de semana. La primera, este sábado a las 19.00 horas, llevará por título "(In)Visibles: El papel de la mujer en el cine" . Participarán Almudena González, Belén Lobeto y Dulce Canteli. La otra charla, el domingo a las 12.15 horas, ahondará en la cuestión con Lobeto y González y con Jules V. Gachs y Blanca Fernández. , destacó la importancia de aplicar una mirada de género también en el cine de culto. "Este año queremos rescatar a tantas mujeres olvidadas", dijo Verónica Rodríguez, jefa del Departamento de Innovación Cultural. Lobeto denunció cómo durante décadas las mujeres quedaron "relegadas" "bajo la mirada masculina".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents