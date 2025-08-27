Las charlas de "Peor... ¡Imposible!" pondrán el foco en la mujer
Miguel Martín
En el marco del ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!", y tal y como se presentó ayer en el Antiguo Instituto, se celebrarán dos charlas durante este fin de semana. La primera, este sábado a las 19.00 horas, llevará por título "(In)Visibles: El papel de la mujer en el cine" . Participarán Almudena González, Belén Lobeto y Dulce Canteli. La otra charla, el domingo a las 12.15 horas, ahondará en la cuestión con Lobeto y González y con Jules V. Gachs y Blanca Fernández. , destacó la importancia de aplicar una mirada de género también en el cine de culto. "Este año queremos rescatar a tantas mujeres olvidadas", dijo Verónica Rodríguez, jefa del Departamento de Innovación Cultural. Lobeto denunció cómo durante décadas las mujeres quedaron "relegadas" "bajo la mirada masculina".
