Danza contemporánea con acento de mujer en la Laboral: el espectáculo especial que llega este sábado

Una nueva edición del festival internacional "Trialogfem" –y ya van siete– reúne estos días en la Laboral a algunas de las mejores representantes de la danza contemporánea. Este festival organizado por la compañía de la bailarina israelí afincada en Asturias Dana Raz está orientado tanto a profesionales como a aficionados a esta disciplina artística y culmina este sábado con una actuación de las relevantes coreógrafas que digirieron los talleres desarrollados en los días previos.

Así, el sábado a las 19.15 horas en el Teatro de la Laboral podrá disfrutarse de la obra de estas figuras femeninas de la danza contemporánea. El programa incluye las siguientes interpretaciones: "Sloastagia", de Alba González y Ana Erdozain; "This 2 Shall Pass", de Arianna di Francesco; "Banished from my heart", de Shani Cohen; y el estreno de la última pieza creada por Dana Raz especialmente para el proyecto "Trialogfem", que se titula "Mujer. Cerrada por obras"

Los organizadores del festival explican que todas las coreografías que el público podrá contemplar este sábado en el teatro gijonés son "propuestas muy personales que comparten el movimiento como hilo conductor desde el que afrontar las dudas y los miedos más profundos de cada creador". Y remarcan que "el resultado es una velada de pura energía, técnica y estética a cargo de cinco artistas destacados de la danza contemporánea".

A partir de las 19.15, habrá un pre-show en el Patio Verde del Teatro de la Laboral con la participacion del bailarín asturiano Manuel Badás, el laboratorio de Dana Raz Projects, Anna Haydukevych y Ariadna Zaitegui y piezas del repertorio de la KCDC (Kibbutz Contemporary Dance Company). Las entradas para el show "Trialogfem", que tienen un precio de 22 euros, están disponibles en la recepción de la Laboral.

También pueden adquirirse en el Centro de Información Turística del Principado (CITPA) en Oviedo y en la web de Laboral Ciudad de la Cultura.

Además del espectáculo del sábado, con este plantel de coreógrafas de renombre, "Trialogfem" acoge durante estos días un laboratorio de danza cuyo objetivo es "alejarse de la enseñanza tradicional y, en su lugar, fomenta un entorno informal y de colaboración en el que coreógrafos y participantes mezclan estilos y descubren nuevos recursos del movimiento a través de procesos experienciales.

La música compuesta en directo añade una capa dinámica de inspiración", explican los organizadores de este festival orientado a dar relevancia a la creación femenina.