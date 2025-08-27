La EMA licita en 3,97 millones la instalación de renovables en La Perdiz, en Gijón

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) ha licitado en 3,97 millones de euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de seis meses, las obras para la producción de energía renovable en la estación de tratamiento de agua potable de La Perdiz, obras que incluyen la instalación de paneles fotovoltaicos y también de una central microhidráulica para aprovechar en este caso el flujo del agua. Se trata de una inversión que se amortizará en muy pocos años, ya que permitirá a la empresa municipal ahorrarse todo el coste energético de la potabilización del agua, además de generar excedentes de electricidad para su vertido a la red. La parte principal de la obra, por otra parte, está subvencionada por fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Más del 80 por ciento del presupuesto de la obra se corresponde con las infraestructuras de producción de energía renovable (un 65 por ciento con la instalación microhidráulica, un 1,43 por ciento con la instalación fotovoltaica y un 13,5 por ciento con adecuación eléctrica de la infraestructura). En cuanto al aprovechamiento de la energía del agua que llega a presión desde el suministro de Cadasa en Mareo hasta La Figar, se hará instalando tres turbinas con una potencia conjunta de 600 kilovatios. En cuanto a los paneles solares, se instalarán sobre la cubierta de los edificios 144, con una potencia máxima de 82,80 kilovatios. Los 14 bares de presión a los que llega el agua a La Perdiz se reducirán en las microturbinas hidráulicas hasta 2 bares. Cada una de las microturbinas tendrán capacidad para un caudal de 200 litros por segundo.

Las obras que ahora se licitan también incluyen la sustitución del transformador, movimiento de tierras para un edificio semienterrado para ubicar las instalaciones y nuevas canalizaciones eléctricas dentro del complejo, además de descubrir las tuberías de agua existentes; demolición de muros, modificación de conducciones, trabajos complementarios e infraestructura auxiliar y la urbanización de la parcela.

Un plan con ayudas

Esta actuación forma parte del proyecto "Arrudos 100", ya anunciado, y que se desarrolla en nueve concejos asturianos con una inversión conjunta de 10,42 millones de euros y una subvención de 6,8 millones de euros, concedida el año pasado por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dentro del PERTE para la digitalización del cliclo del agua. De esos 6,8 millones de euros de subvención, en concreto, seis son para actuaciones en Gijón, de los que 5,2 millones los ejecutará de forma directa la EMA y el resto la Dirección General del Agua del Principado.

La parte subvencionable de los proyectos de la EMA que se van a acometer dentro del proyecto "Arrudos 100" asciende a 7,75 millones de euros, de los que una de las actuaciones más cuantiosas es la que ahora se licita para la instalación de infraestructuras de producción de energía renovable con minihidráulica y fotovoltaica en la estación de tratamiento de agua potable de La Perdiz.

El proyecto "Arrudos 100" también contempla el aprovechamiento energético de la fuerza del agua con centrales microhidráulicas en instalaciones de Gijón que no son de la EMA, como la planta de pretratamiento de aguas residuales de La Figar y la estación depuradora de aguas residuales de El Pisón.