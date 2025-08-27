El emblemático enclave del centro de Gijón que cumple 125 años: piden una "rehabilitación integral"

Cuando la reina regente María Cristina y el joven Alfonso XIII visitaron Gijón en 1900, la ciudad levantó frente al puerto un paseo monumental para honrarlos. Así nacieron los Jardines de la Reina, que alcanzan ahora los 125 años convertidos en un oasis verde en pleno centro urbano. El reducido tamaño del "oasis" frente al mar no impide que guarde especies centenarias, mobiliario histórico y el trazado original de Pedro Múgica, aunque "salta a la vista que no está en las condiciones que debería estar" y que "no se conserva dignamente", según advierte el historiador gijonés Héctor Blanco, que reclama, con respaldo de otros expertos y varias asociaciones vecinales, una "rehabilitación integral".

El diseño del horticultor vascuence, pese a la adversidad que cita Blanco, pervive y se percibe en muchos elementos del jardín. Para empezar, en las especies que lo habitan, con la palmera canaria como protagonista y seña de identidad. "Se mantiene una decena de ‘Phoenix canariensis’, de las cuales la mitad son las originales", señala Blanco. Vistosas y de bajo mantenimiento, estas palmeras arraigaron en Gijón y hoy, pese a la amenaza de la plaga de picudo rojo, que hay que mantener a raya, continúan "sanas y vigorosas".

Los jardines nevados (1985) . / ARCHIVO LA VOZ DE ASTURIAS

Las palmeras conviven con otra especie singular: la yuca gigante o pata de elefante. "Son ejemplares con más de medio siglo de antigüedad, de enorme valor botánico y singular en Gijón", explica Blanco. Procedentes de Centroamérica, se plantaron en los años setenta, respondiendo a modas; en agosto, se encuentran en plena floración, con grandes corolas blancas que en El Salvador son flor nacional.

A estas joyas se suman arbustos y zonas de césped que completan un conjunto casi siempre verde gracias a la abundancia de especies perennes. "Es un jardín pequeño, pero es raro que no haya alguien en un banco. Es una zona recogida y soleada, sobre todo en invierno. Sigue siendo un lugar de estancia vital", destaca el historiador.

Vista de los jardines en la década de 1920. / FOTO VINCK / MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES

El patrimonio no se limita a la botánica. Se conservan también elementos históricos de mobiliario urbano: cuatro farolas instaladas en los años cuarenta, fabricadas en la Fábrica de Armas de Oviedo, y el reloj centenario cuyo pie se fundió en la factoría gijonesa de Laviada. "Aunque su maquinaria se renovó este mismo año, la estructura original se mantiene en pie", puntualiza Blanco. Como remate, también están las sendas sinuosas y la estética inglesa que exhibe, con juegos de alturas, que multiplica la sensación de amplitud.

Un deterioro "visible"

La celebración del aniversario el pasado día 19 se mezcló con la reivindicación ciudadana de colectivos vecinales como Gigia, Jovellanos o "Ni una tala más, ni una hija menos", en favor de la adecuación de la zona verde. El deterioro es "visible", según señala Blanco, que enumera el pavimento bicolor de los años setenta, que "presenta hundimientos". Dice que los bancos "requieren reparación" y que la vegetación clama por "un plan de conservación". "Básicamente es lo mismo que ocurre en la zona pública del puerto deportivo, desde la punta de Liquerique hasta Poniente: la suma de casi quince años de abandono", asegura.

Esta postal del año 1934 llama a la zona Jardines de Franco. No tenemos noticias de esa denominación oficial, y entiéndase que se refiere a Ramón Franco Bahamonde, militar, aviador y diputado en ese tiempo por Esquerra Republicana de Cataluña. / Colección particular.

Durante una década, la Autoridad Portuaria, propietaria del "oasis", "solo resolvió emergencias sin dar mantenimiento regular", lamenta el historiador, que explica que, en 2019, los Jardines de la Reina estuvieron "a punto de desaparecer como tal con un proyecto de remodelación que desmantelaba su trazado histórico", una iniciativa que terminó frenando la Comisión de Patrimonio del Principado y sobre la que el propio Blanco y el entonces concejal de IU en el consistorio, Aurelio Martín, dieron la voz de alarma.

Parte de los Jardines de la Reina en el año 1922, en una postal de Octavio Vinck. / Muséu del Pueblu d´Asturies.

El nuevo equipo directivo del Puerto lleva medio año, pero cuenta, según Blanco, con "una oportunidad de encarrilar este asunto de forma correcta desde el punto de vista técnico y legal". El historiador reclama, además, un gesto simbólico: una placa con el nombre de los jardines, que no aparecen en el callejero, que, estima, se colocará "en algún momento de este año". Ambas peticiones, la de la nomenclatura y la de la rehabilitación "ya están hechas", aunque Blanco anuncia que la segunda precisa de unos planes y estudios que, si se llegan a desarrollar, se dilatarán en el tiempo, aunque el valor del lugar no admite dudas como "lugar identitario". "Es un referente que todos los gijoneses reconocen", remata Blanco.

La postal es de la primera década del siglo pasado, muy pocos años tenían los jardines diseñados por Pedro Múgica. El hotel La Iberia (edificio donde estaba el Casino de Gijón) fue con los años hotel Saboy y luego Saboya. / Muséu del Pueblu d´Asturies.