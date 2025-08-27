El emblemático enclave del centro de Gijón que cumple 125 años: piden una "rehabilitación integral"
El "oasis" de palmeras del puerto, obra de Pedro Múgica, necesita mejoras, a ojos de vecinos y comerciantes
Cuando la reina regente María Cristina y el joven Alfonso XIII visitaron Gijón en 1900, la ciudad levantó frente al puerto un paseo monumental para honrarlos. Así nacieron los Jardines de la Reina, que alcanzan ahora los 125 años convertidos en un oasis verde en pleno centro urbano. El reducido tamaño del "oasis" frente al mar no impide que guarde especies centenarias, mobiliario histórico y el trazado original de Pedro Múgica, aunque "salta a la vista que no está en las condiciones que debería estar" y que "no se conserva dignamente", según advierte el historiador gijonés Héctor Blanco, que reclama, con respaldo de otros expertos y varias asociaciones vecinales, una "rehabilitación integral".
El diseño del horticultor vascuence, pese a la adversidad que cita Blanco, pervive y se percibe en muchos elementos del jardín. Para empezar, en las especies que lo habitan, con la palmera canaria como protagonista y seña de identidad. "Se mantiene una decena de ‘Phoenix canariensis’, de las cuales la mitad son las originales", señala Blanco. Vistosas y de bajo mantenimiento, estas palmeras arraigaron en Gijón y hoy, pese a la amenaza de la plaga de picudo rojo, que hay que mantener a raya, continúan "sanas y vigorosas".
Las palmeras conviven con otra especie singular: la yuca gigante o pata de elefante. "Son ejemplares con más de medio siglo de antigüedad, de enorme valor botánico y singular en Gijón", explica Blanco. Procedentes de Centroamérica, se plantaron en los años setenta, respondiendo a modas; en agosto, se encuentran en plena floración, con grandes corolas blancas que en El Salvador son flor nacional.
A estas joyas se suman arbustos y zonas de césped que completan un conjunto casi siempre verde gracias a la abundancia de especies perennes. "Es un jardín pequeño, pero es raro que no haya alguien en un banco. Es una zona recogida y soleada, sobre todo en invierno. Sigue siendo un lugar de estancia vital", destaca el historiador.
El patrimonio no se limita a la botánica. Se conservan también elementos históricos de mobiliario urbano: cuatro farolas instaladas en los años cuarenta, fabricadas en la Fábrica de Armas de Oviedo, y el reloj centenario cuyo pie se fundió en la factoría gijonesa de Laviada. "Aunque su maquinaria se renovó este mismo año, la estructura original se mantiene en pie", puntualiza Blanco. Como remate, también están las sendas sinuosas y la estética inglesa que exhibe, con juegos de alturas, que multiplica la sensación de amplitud.
Un deterioro "visible"
La celebración del aniversario el pasado día 19 se mezcló con la reivindicación ciudadana de colectivos vecinales como Gigia, Jovellanos o "Ni una tala más, ni una hija menos", en favor de la adecuación de la zona verde. El deterioro es "visible", según señala Blanco, que enumera el pavimento bicolor de los años setenta, que "presenta hundimientos". Dice que los bancos "requieren reparación" y que la vegetación clama por "un plan de conservación". "Básicamente es lo mismo que ocurre en la zona pública del puerto deportivo, desde la punta de Liquerique hasta Poniente: la suma de casi quince años de abandono", asegura.
Durante una década, la Autoridad Portuaria, propietaria del "oasis", "solo resolvió emergencias sin dar mantenimiento regular", lamenta el historiador, que explica que, en 2019, los Jardines de la Reina estuvieron "a punto de desaparecer como tal con un proyecto de remodelación que desmantelaba su trazado histórico", una iniciativa que terminó frenando la Comisión de Patrimonio del Principado y sobre la que el propio Blanco y el entonces concejal de IU en el consistorio, Aurelio Martín, dieron la voz de alarma.
El nuevo equipo directivo del Puerto lleva medio año, pero cuenta, según Blanco, con "una oportunidad de encarrilar este asunto de forma correcta desde el punto de vista técnico y legal". El historiador reclama, además, un gesto simbólico: una placa con el nombre de los jardines, que no aparecen en el callejero, que, estima, se colocará "en algún momento de este año". Ambas peticiones, la de la nomenclatura y la de la rehabilitación "ya están hechas", aunque Blanco anuncia que la segunda precisa de unos planes y estudios que, si se llegan a desarrollar, se dilatarán en el tiempo, aunque el valor del lugar no admite dudas como "lugar identitario". "Es un referente que todos los gijoneses reconocen", remata Blanco.
Una reina, unos jardines
Por Luis Miguel Piñera
Los Jardines de la Reina no están en el callejero municipal de la ciudad: no son propiedad del Ayuntamiento de Gijón (como la inmensa mayoría de las vías urbanas: calles, avenidas, plazas, jardines…), sino que dependen de la Autoridad Portuaria de Gijón, antes Junta de Obras del Puerto. Eso es importante. El Ayuntamiento de Gijón, que es quien pone los nombres oficiales en el callejero,― nunca aprobó nada referente al nombre de esos jardines; nada figura en las actas municipales5. Son los Jardines de la Reina, desde hace 125, años pero por voluntad popular. Nunca tuvieron estos jardines una placa callejera identificativa, y los visitantes marchan sin saber cómo se llaman.
Ello fue porque un rey vino a Gijón el domingo 19 de agosto del año 1900. Fue con motivo del acto de la colocación y bendición de simbólica primera piedra del cuartel de El Coto. El rey Alfonso de Borbón y de Habsburgo-Lorena, Alfonso XIII, un niño de catorce años entonces, llegó por mar procedente de Bilbao y lo hizo junto con su madre, la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, y sus hermanas Mercedes y Teresa. La familia real llegó a El Muelle, el hoy puerto deportivo, a bordo del buque "Giralda". Asistieron en la iglesia de San Pedro a un "Te-Deum", visitaron el Ayuntamiento de Gijón y a la alrededor de la una de la tarde de ese 19 de agosto del año 1900 se dirigieron a El Coto.
En el solar que iba a ser cuartel los acompañaron el alcalde de Gijón, Ramón García-Sala y Rodríguez de la Dehesa, y el obispo de Oviedo Ramón Martínez Vigil. El rey niño Alfonso XIII con una paleta de plata enterró la simbólica primera piedra del cuartel que llevó su nombre. El Ayuntamiento de Gijón dio a una calle de El Coto el nombre de calle de la Reina Regente (luego esa calle fue dedicada a Pedro Calderón de la Barca) y más tarde se aprobó el nombre de la cercana calle de María Cristina, denominación que se mantiene, en homenaje a la madre del rey. Su padre el rey Alfonso XII, que había fallecido medio año antes del nacimiento de su hijo, ya daba nombre al actual paseo de Begoña.
A la vuelta del acto en El Coto, por lo demás, se detuvieron en el palacio de Revillagigedo, y desde los balcones los miembros de la familia real contemplaron los jardines sin nombre todavía. En una zona hasta entonces muy degradada pero que se había acondicionado más que modestamente― para dar una imagen agradable a vistas de la comitiva real.
La importante calle de La Trinidad nacía en la plaza Mayor y dando una curva terminaba entonces en la calle de San Antonio, y en San Antonio comenzaba la calle Corrida. Unos jardines en un terreno ganado al mar ya que, hasta pocos años antes, el agua llegaba hasta la que luego fue la calle del Marqués de San Esteban. Esa zona por donde la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena pasó con su hijo Alfonso XIII tomó el nombre, ya para siempre, de Jardines de la Reina.
Hablamos de 2.220 metros cuadrados en un sitio privilegiado de Gijón: junto a la calle Corrida, cara al mar, donde Las Letronas, que marcan uno de los puntos turísticos de la ciudad. El jardinero Pedro Múgica Otaegui fue el autor en el año 1900 del diseño de los Jardines de la Reina con las primiseculares, y entonces de baja altura, palmeras canarias.
Un jardinero
Pedro Múgica Otaegui (San Sebastián, 1862-Villaviciosa, 1959) trabajó como jardinero y horticultor en el País Vasco. Viene con su familia a residir a Gijón y a partir de enero de 1898, con 36 años, abre en la ciudad el "Establecimiento de Horticultura de Pedro Múgica", y se anuncia casi a diario en la prensa local aclarando que era el "antiguo director de los jardines y arbolados de las ciudades de San Sebastián y Vitoria". Se anunciaba como vendedor de todo tipo de flores, conservador de jardines y como experto en adornar salas de baile, con tienda en la calle de San Bernardo 25 y zona de cultivo "detrás del colegio de los Padres Jesuitas".
Además de en los Jardines de la Reina en muchos jardines públicos y privados asturianos colaboró Múgica que en su vivienda de El Coto cuenta la leyenda urbana― solamente hablaba con su familia en euskera o francés. Lo cierto es que como "El Francés" era conocido en Gijón. Por sus anuncios y folletos que editaba vemos que tuvo viveros en Colloto, Viesques, en Sotiello y en El Coto "a 200 metros del tranvía". El martes 3 de marzo de 1959 un funeral en la gijonesa iglesia de San Pedro reunió a muchos ciudadanos y ciudadanas porque Múgica era un personaje muy popular en Gijón.
Familiares de Pedro Múgica abrieron, eso ya a final de la década de 1940, la floristería Casa Múgica en la calle de San Antonio que cerró en el año 2020. Desde 1898 hasta 2020 durante 126 años el nombre de Múgica estuvo muy presente en Gijón si hablamos de flores y de arbolado. n
