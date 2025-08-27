Epidemia de bajos cerrados en los ejes comerciales de Gijón: "Es preocupante"

Cada vez son más los carteles de "Se vende" o "Se alquila" que se pueden leer en numerosos bajos comerciales que están cerrados en la ciudad. Esa problemática ha crecido progresivamente en la mayoría de zonas de la ciudad, pero a raíz de la pandemia y en los últimos años ya se hace notar incluso en calles que se encuentran en clásicos ejes comerciales como Los Moros, San Bernardo, Menéndez Valdés y la avenida de la Costa.

"Es una situación preocupante", coinciden en el sector inmobiliario y el comercial. Sin embargo, para encontrar una solución, los primeros entienden que las instituciones deberían facilitar el cambio de uso a vivienda para parte de estos locales, mientras que la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias reivindica una bajada de los precios de venta o alquiler por parte de los propietarios.

Basta con dar un paseo por la ciudad o con acceder a algunos de los principales portales inmobiliarios para advertir la alta cantidad de bajos cerrados que hay en Gijón. Muchos de ellos en pleno centro. Son más de 500 los locales o naves que aparecen en alquiler. Y lo mismo ocurre con los que están en venta. En cuanto a los precios, los locales más baratos que se pueden comprar se sitúan en alrededor de 30.000 euros en zonas alejadas del centro. Los más caros, por otro lado, rondan el millón de euros e incluso lo superan en calles como Los Moros o San Bernardo.

Estado de un bajo cerrado en la calle San Bernardo, ayer. / JUAN PLAZA

Los responsables de diferentes inmobiliarias de la ciudad ponen el foco en que el éxito del comercio online en detrimento del físico, sumado a otros aspectos como la difícil competencia que conllevan las principales marcas del mercado o el envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional, desembocan en ese aumento progresivo del cierre de negocios.

"Es algo notorio. Antes, poníamos un local a la venta o en alquiler y lo cogían en uno o dos meses. Sin embargo, ahora hay que esperar más e incluso ayudar al inquilino a que desarrolle su empresa", apunta el gerente de Rk Iglesias, Manuel Iglesias, quien forma parte de la junta directiva de la Unión de Inmobiliarias de Asturias. Iglesias es uno de los profesionales que pone el foco en que resultaría positivo facilitar el cambio de uso de estos locales a viviendas, principalmente en zonas que no sean ejes comerciales. "Serviría para que disminuyera el problema que existe de acceso a la vivienda. Ahora mismo, las opciones que tienen los propietarios son pasar el local a vivienda o convertirlo en un trastero, que es una opción que está creciendo mucho en barrios como La Arena porque en ese sentido la normativa no es tan restrictiva", abunda Iglesias.

El impacto en el atractivo de las históricas calles de tiendas

En esa misma línea se pronuncia Eva María Fernández Blanco, gerente de la empresa inmobiliaria Tu Finca. "Las medidas no pueden ser tan restrictivas para el cambio de uso. Hay que dar facilidades para dar salida a estos locales porque es un tema que cada vez va a peor", resalta Fernández, que añade que "es una tristeza ir por Menéndez Valdés y que haya tantos locales cerrados". "No es algo atractivo para una ciudad y, por ahora, no parece que vaya a ir a mejor", lamenta. También lo ve así César Nozal, de la agencia La Playa. "En Cantabria, por ejemplo, ya se ha facilitado el cambio de uso. Es positivo que las medidas sean más laxas y sencillas para evitar que los propietarios ‘se coman’ estos locales", argumenta.

Sin embargo, en el sector del comercio no están de acuerdo con impulsar ese cambio de uso, sino que urgen que los propietarios de los locales rebajen el precio de las ventas o alquileres. "El problema viene de que muchos prefieren tenerlos cerrados a poner un alquiler más asequible. De esa forma no repercuten un beneficio a la ciudad, ya que la imagen que dan las calles es nefasta si no se ocupan de la limpieza", critica la presidenta de la Unión de Comerciantes en la región, Sara Menéndez, que añade que las administraciones "deberían controlar que los locales vacíos cumplan con la normativa estética adecuada". Según los datos que recogió el gobierno local con el plan local de orientación comercial (2025-2028), Gijón cuenta con 3.350 comercios y entre el 7 y el 8 por ciento calculan cerrar a lo largo de los próximos tres años.