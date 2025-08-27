El Grupo Covadonga ya ha elegido a su Grupista Ejemplar y el premio a la Trayectoria Deportiva: estos serán los homenajeados

Nuevas distinciones en el Real Grupo de Cultura Covadonga. La entidad sociodeportiva ha nombrado a Lisardo Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos, como Grupista Ejemplar, y concederá el premio a la Trayectoria Deportiva a Francisco Javier Muñiz, "Pachu", socio número 1657. Los galardones se entregarán el 8 de septiembre, en el marco de las fiestas sociales del Grupo, en la pista polideportiva de la sede de Las Mestas.

"Lisardo Argüelles es historia viva del Grupo y el socio número 5, condición que ostenta con orgullo", reivindican desde el club, que destaca los "recuerdos entrañables" que guarda el homenajeado de sus primeros años en la entidad, que considera su "segunda casa". "A lo largo de más de siete décadas, Lisardo ha sido testigo privilegiado de la transformación del Real Grupo de Cultura Covadonga", sostienen desde el Grupo, que también ensalza la "dedicación" con la que desempeña su cargo como presidente de la Asociación de Veteranos y su "espíritu de pertenencia".

Mientras, el Grupo Covadonga pondera "una vida dedicada al deporte y a las personas" en referencia a Francisco Javier Muñiz, premio a la Trayectoria Deportiva y socio grupista desde 1973. Arrancó su camino como piragüista pero pronto se decantó por lo que sería su pasión, la natación. A finales de la década de los ochenta inició su labor como técnico en la sección de natación, primero en la enseñanza y después en la alta competición. Apuntan desde el Grupo que "con su guía, la natación máster ha alcanzado hitos históricos". "Reconocemos un modo de entender la vida, basado en la pasión, la entrega y la superación constante", resaltan desde el club.