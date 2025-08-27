Gutiérrez apuesta por una "relación constante" entre LABoral y galerías

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, defendió ayer la importancia "fundamental" de que LABoral Centro de Arte y Creación Industrial "esté integrado dentro de las redes internacionales", así como que "tenga una relación constante" con artistas, museos y galerías asturianas. La consejera se reunió con la nueva directora de LABoral, Semíramis González. Gutiérrez pidióque en la nueva etapa del equipamiento se "tenga una mirada puesta y una mano tendida" a equipos museísticos que "igual no son de la misma naturaleza", pero que pueden abrir "nuevas vías de expresión" para el centro y para esos propios equipos. Además de reforzar el nexo con galerías, museos y artistas de la región, también recomendó contar "incluso con las iniciativas municipales" que hay en la comunidad autónoma. Gutiérrez elogió la "larga trayectoria" de Semíramis González, así como su conocimiento del tejido "social, territorial y artístico" asturiano.