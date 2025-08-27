El Hípico, un plan de ocio muy de Gijón (y ahora con menos colas y más apuestas): "Es una de las mejores citas del verano"

Los aficionados a los caballos y a disfrutar de tiempo de calidad junto a sus seres queridos no se quisieron perder ayer el inicio de una de las citas más especiales del verano asturiano. El Concurso Hípico Internacional de Gijón, que celebra este año su 82.ª edición, a pesar de ser de los últimos eventos antes de la vuelta a la rutina, atrajo ayer a cientos de locales y visitantes en el hipódromo de Las Mestas. El ruido de los cascos de caballos puso la música de fondo al ambiente "festivo y familiar" de Las Mestas.

Por la izquierda, Analía Díaz, Aitana Gallardo, Ana García y Manuel Díaz. / Juan Plaza / Ángel González

"Te encuentras a gente que a lo mejor no ves en todo el año, pero sabes que aquí estará. Es una cita obligatoria en estas fechas; además de una de las mejores", expresó Aida Suárez, gijonesa que desde hace casi 70 años acude a este encuentro. Tanto para ella como para su hermana, María José Suárez, el evento reúne a "gente de todo tipo y de todos los niveles sociales que son fieles a una tarde muy sana y, encima, barata. Como mucho, en las apuestas nos dejamos 20 euros durante los cinco días", confesaron.

Carlota Alonso y Fernando Buznego. / Á. G. / J. P.

Para muchos, este concurso representa "un plan de ocio muy gijonés en el que te encuentras a todo el mundo y es muy emocionante". Así, lo relató Analía Díaz, que desde "chiquitina" acude al Hípico. Díaz, junto a su familia, no duda en visitar Las Mestas para "apostar y ver las tienducas", subrayó. Así, según aseguró la gijonesa, esta cita no requiere de conocimientos sobre jinetes o amazonas. Sino que, más bien, "basta con tener ganas e ilusión por estar con los tuyos. Hay quienes vienen solo por los caballos y otros, como nosotros, que disfrutamos de las apuestas y de la buena compañía", concluyó Díaz.

Por la izquierda, Luis Barzana, Aida Suárez, Cecilia Fernández y Maria José Suárez. / Á. G. / J. P.

Por la izquierda, María Gutiérrez, Alicia Rodríguez, Carla Rodríguez, Daniela Granda, Daniela Libana, Sara Fernández. / Á. G. / J. P.

Por la izquierda, Juan Noguero y Youssef Benkert. / Á. G. / J. P.

Menos colas y más apuestas en taquilla

Las apuestas son una de las clásicas actividades para los miles de asistentes que, cada año, acuden al Concurso Hípico Internacional de Gijón. Con colas entre serie y serie, los aficionados a los caballos aguardaban ayer su turno para pujar por sus amazonas y jinetes favoritos. Para evitar los retrasos y las largas esperas, desde hace unos años se comenzaron a digitalizar procesos, no solo en la venta de entradas, sino también para el sistema de apuestas. Un avance que logra un servicio más rápido y con menos colas, según organizadores y asistentes. Este año, ademas, se ha incrementado el número de taquillas disponibles, así como el personal.

Cristina Cudeiro detrás de la taquillas. / Ángel González

"Este es ya nuestro cuarto año con la empresa Taekmi, que nos ha ayudado con el tema de la digitalización de las apuestas. Este año, la novedad es que hemos logrado digitalizar la apuesta de la triple gemela", explicó Sara Castro, encargada de operar el sistema de apuestas del Hípico. Para ganar la triple gemela, es necesario acertar los dos primeros puesto de las tres series. "Es bastante complejo", reconoció. Hasta entonces, esta apuesta se realizaba con un boleto que tenía un papel de calco. "Una copia se la quedaba el que apostaba, otra el taquillero y otra se iba a una urna a modo de seguridad", continuó Castro. En cambio, ahora, con su digitalización, se realiza en las pantallas de las taquillas y se entrega un código QR, para después canjearlo si el participante ha tenido suerte. "Esto ha agilizado todo. La gente se quejaba mucho de que no les daba tiempo a apostar y, ahora, teniendo más persona, más taquillas y esta digitalización en las apuestas creemos que va a ser todo más veloz", expresó Castro.

Boleteras junto a la tablet que registra las apuestas. / Ángel González

Sara Castro junto a las taquillas de apuestas ayer por la tarde. / Ángel González

En ocasiones, las colas y los retrasos en las apuestas eran fruto de momentos tensos entre los participantes. "Las colas avanzan mucho más rápido y da tiempo a apostar con más tranquilidad. Antes el ambiente era un poco más tenso", expresó María López, vecina de la localidad que acude a cada edición del concurso desde hace diez años. "A mí me da más igual porque vengo a divertirme y pasar el rato, pero hay gente entendida para la que es importante y que apuesta mucho dinero. Que sea digital ha ayudado a reducir el tiempo de espera", añadió la gijonesa, mientras iba avanzando poco a poco en la cola.

La digitalización de los sistemas de apuestas no solo ha generado cambios y satisfacción entre los que van allí a probar su suerte. "A nosotros, como trabajadores, a nivel de gestión nos facilita mucho trasladar a la pantalla lo que nos piden los usuarios", explicó Cristina Cudeiro, una vecina de Gijón que cumple su cuarto año detrás de taquilla. Este año como auxiliar supervisora para ayudar y resolver cualquier duda que les surja a los boleteros. "Se trabaja muy bien. Es cierto que en la tablet hay muchas funcionalidades y la gente, al no conocerlas, pide las cosas un poco en desorden. Pero bastan un par de días para adaptarse a lo que te pide la máquina y, sobre todo, a lo que te pide la gente", manifestó Cudeiro. Para ella, también ha ayudado a tranquilizar la situación. "Como es normal, cuando hay dinero de por medio la gente se pone más tensa. El objetivo es que no se quede nadie sin apostar. Al haber colas largas y un tiempo limitado, en ocasiones no da tiempo a todo el mundo". Fue solo el primer día del evento, pero "de momento está yendo todo bien", concluyó, por su parte, Sara Castro. n