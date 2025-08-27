IU y Podemos critican la "falta de inversión" en la Copa de la Reina

Izquierda Unida y Podemos criticaron ayer al concejal de Deportes, Jorge Pañeda, por "pretender no invertir ni un euro" en la Copa de la Reina que se celebrará en Gijón el próximo año. Por su parte, el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, se mostró crítico tras conocer la propuesta de ordenanzas del Patronato Deportivo Municipal para 2026, en el que se incluye una tarifa para el cobro de entradas a los partidos de la competición.

"El concejal de Deportes pretende que la recaudación de taquilla vaya al PDM de manera que recupere lo invertido. Es decir, que el apoyo económico del Ayuntamiento para que se celebre en Xixón la Copa de la Reina va a ser cero", manifestó Suárez Llana, antes de incidir en que "quien asume siempre el mayor esfuerzo organizador en este tipo de competiciones son el club anfitrión y su masa social, en este caso el Telecable Hockey Club".

En esa misma línea se pronunció la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que cuestionó que el coste de la competición, presupuestado en 113.000 euros, vaya a ser "sufragado casi íntegramente por los asistentes, a diferencia de otros eventos". "Llama la atención que, después de tanta polémica y tantas vueltas, el concejal solo se decidiese a organizar un evento que tiene un coste tan pequeño cuando se le echó encima la presión social", culminó.