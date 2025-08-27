El Mercadín de la sidra premia a sus mejores puestos en Gijón
La organización recompensa a los expositores destacados en originalidad, presentación y producto novedoso
Juan Mori Valdés
"Es un reconocimiento a la labor de todos los artesanos y a su respeto por la tradición, especialmente a los tres premiados", subrayó Oliver Suárez, presidente de Divertia, que con estas palabras destacó el trabajo de los artesanos y vendedores que dan vida al mercado de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, tres de los cuales fueron distinguidos por el Ayuntamiento durante la mañana de ayer. El edil fue el encargado de entregar los galardones con los cuales el Ayuntamiento destaca tres facetas diferentes.
El premio al "Puestín más prestosu" fue para Ventolín Artesanía y sus productos sostenibles, el cual fue ya reconocido en la edición pasada como "Mención especial del jurado". "Nuestro objetivo es seguir buscando piezas diferentes, con materiales de kilómetro cero y sostenibles", afirmó Sonia Fernández tras recibir su diploma. En su caso, el jurado valoró positivamente sus "diseños impecables relacionados con la manzana y la cultura sidrera, elaborados con cuero vegetal y tintes vegetales", con especial mención a su escanciador de bolsillo realizado con plástico ecológico y local.
El equilibrio en la presentación de sus productos de cerámica artesanal fue la principal razón por la que el jurado decidió otorgar a Vicen Sanz Cerámica el galardón "A la mercancía meyor presentada". En esta ocasión no pudo recoger el premio el artesano que da nombre al puesto, pero sí lo hizo Alba Alonso, quien agradeció a Suárez el reconocimiento: "Con un simbolismo muy gijonés quisimos apoyar mucho a la sidra y a la manzana, que es lo que representa esta feria", afirmó. La distinción, lejos de ser casual, queda patente al observar la cuidada decoración del stand, elaborada "con el mismo entusiasmo y materia prima que las piezas a la venta", tal y como resaltó el Ayuntamiento. El ceramista ofrece una amplia variedad de productos, como las "mujeres que van a la mar" en forma de figuras decorativas, pendientes de escanciado –con la botella, el chorro y el vaso– o imanes con forma de culinos de sidra, todo ello colgado en originales muelles de libreta, un detalle que añade valor a la presentación y que ha sido muy apreciado por la clientela y el jurado.
El tercer y último premio, al "Productu más novedosu", fue dirigido al "sidrañuelo", elaborado por Pablo Redondo, del puesto Asturias Plateada. Este producto consiste en un broche para sujetar al cuello el tradicional pañuelo folixero de las fiestas de prao, con forma de botella de sidra imitando a una piragua, en honor al descenso del Sella. Además, este modelo está expuesto de la mejor manera posible, con una recreación del río complementado con el puente romano de Cangas de Onís y la virgen de Covadonga. "Quise fusionar lo más internacional de Asturias", señaló el premiado.
Oliver Suárez quiso también recordar la cita del próximo viernes en la playa de Poniente. "Esto continúa con el récord del escanciado simultáneo. Por favor, que todos los sportinguistas y aficionados de la Cultural Leonesa vengan, que pasen a echar un culín antes del partido y a ver si conseguimos sumar los necesarios para batir la marca", animó así Suárez a los gijoneses a intentar superar los 9.697 personas que marcan el actual registro.
