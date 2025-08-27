Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse

Un grupo empresarial, vinculado a la ingeniería relacionada con energías renovables, estudia implantarse en la finca que en su día ocupó la Champanera de Villaviciosa, en El Tragamón, terreno con el que se ha hecho la Inmobiliaria El Sol, que prácticamente ya ha completado las demoliciones de las antiguas instalaciones de fabricación de sidra achampanada. Las obras comenzaron la semana pasada. En pie permanecen los dos elementos protegidos por el Catálogo Urbanístico Municipal: un hórreo y el edificio que en su día se destinó a oficinas y vivienda.

La parcela industrial que ocupó la antigua Champanera de Villaviciosa tiene unas dimensiones de 17.594 metros cuadrados, con acceso por el Camín de la Isla. Se trata de un terreno industrial próximo al Parque Científico y Tecnológico, al campus universitario y al Jardín Botánico Atlántico.

Vista del acceso a la finca en 2014, último año de producción de la fábrica con el edificio catalogado a la derecha de la imagen. / ÁNGEL GONZÁLEZ

El grupo empresarial que estudia implantarse en este espacio, con promotores asturianos, no sólo contemplan construir instalaciones para desarrollar su propio proyecto, sino también acoger a otras empresas en ese espacio para generar sinergias.

El posible desarrollo de un nuevo proyecto empresarial en este ámbito llega once años después de que cesara la producción de sidra achampanada, el 23 de abril de 2014. El motivo fue la quiebra de la empresa, que en 1981 había adquirido Antonio Angones, fundador del llagar El Fugitivo, rebautizándola como Bodegas de Villaviciosa. Un cierre que vino derivado de los problemas de tesorería en los que se vio inmersa la empresa por una reducción en los márgenes de las ventas y no obtener financiación para afrontar los pagos por una inversión que había acometido en 2007, año en el que empezó una importante crisis económica.

Estado de la parcela, tras las demoliciones, con el hórreo catalogado al fondo. / Juan Plaza

"Producíamos sidra espumosa, sidra espumosa sin alcohol, tónica, vino espumoso y zumo de manzana. Llegamos a exportar 242.000 contenedores al año a 20 países", recuerda Antonio Angones. La sidra achampanada que se producía en la fábrica de El Tragamón –con el zumo de la manzana que se mallaba en El Fugitivo– llegaba a numerosos países de Latinoamérica, pero también a Estados Unidos, China, Japón, Nigeria y Senegal, en estos dos últimos casos, sidra espumosa sin alcohol. Otra parte importante de la producción la adquiría la cadena de supermercados Mercadona. La fábrica contaba por entonces con una plantilla de 17 trabajadores, vecinos de los concejos de Gijón y de Siero.

De Modesto Zaldívar a Antonio Angones

Antonio Angones fue el último de los empresarios sidreros que explotó la fábrica de El Tragamón. Una industria que se implantó en ese espacio de Cabueñes en julio de 1914, cuando inició ahí la producción de sidra achampanada el comerciante gijonés Modesto Zaldívar Martínez, miembro de una familia de origen riojano que a finales del siglo XIX regentaba un almacén mayorista de arroz y garbanzos en el barrio de La Arena, según reseña Manuel Crabiffosse Cuesta en su libro "Patria de Sidra. La industria de la sidra champagne en Asturias 1884-1934".

La finca del Tragamón era propiedad de Modesto Zaldívar, quien elaboró sidra achampanada en la misma hasta finales de los años 20 del siglo pasado. En 1928 alquiló las instalaciones a Industrial Zarracina para almacenara sidra en las mismas. Al año siguiente, la fábrica fue adquirida por Champanera de Villaviciosa, que trasladó al Tragamón sus instalaciones de Castiello de la Marina, en el concejo vecino. La empresa era entonces propiedad de Victoriano García.

La fábrica fue confiscada y colectivizada durante la Guerra Civil por la CNT, retornando su propiedad a Victoriano García tras la Guerra. En 2007, añade Manuel Crabiffosse, la empresa se vio obligada a cambiar su denominación, tras una denuncia del Comité Interprofessionnel du Vin de Campagne, por la denominación de origen del vino espumoso francés. Pasó entonces a denominarse Bodegas de Villaviciosa.