El Paseo Gastro reunió a 75.000 personas en las fiestas de Gijón, con un impacto de 1,55 millones
Las empresas participantes facturaron más de 800.000 euros, estiman los organizadores
S. G.
El Paseo Gastro aumentó un 10 por ciento la afluencia por caseta en su segunda edición, que congregó a 75.000 personas entre las ubicaciones del paseo de Begoña y la calle Claudio Alvargonzález durante los doce días del certamen. La propuesta gastronómica y de ocio, impulsada por Divertia y Otea, tuvo un impacto económico en Gijón de 1,55 millones de euros y las empresas participantes facturaron más de 800.000 euros.
En cuanto a las tendencias, hubo mayor venta de comida en el emplazamiento de Begoña, mientras que los asistentes apostaban más por la bebida en Claudio Alvargonzález. Asimismo, aumentó de manera notable, respecto a la edición del debut, la cantidad de aceite reciclado, que ascendió a los 750 litros, tratados conforme a la normativa.
Desde Gustatio señalan que la organización ya trabaja en el próximo año "con nuevas posibles mejoras, como la instalación de un segundo baño para personas de movilidad reducida y la ventilación en las cocinas de las casetas". También apuntan que "el 90% de los hosteleros han mostrado su disposición a repetir la experiencia".
