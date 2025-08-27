El programa de ayudas a fiestas vecinales reparte 148.300 euros

La comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones para fiestas vecinales aprobó ayer la concesión de la totalidad de las ayudas solicitadas por las asociaciones organizadoras de festejos en barrios y parroquias que cumplieron con los requisitos que se demandaban. Un trámite que supone el reparto de 148.300 euros entre 39 entidades de las 40 que habían pedido la ayuda municipal. La comisión no otorgó el visto bueno a una de ellas por carecer en su momento de la documentación urbanística pertinente para desarrollar la fiesta.

"La concesión de estas ayudas es una muestra más del firme apoyo del equipo de gobierno, y en concreto de esta concejalía, al esfuerzo vecinal", reivindicó Abel Junquera, edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, que destacó que las fiestas de barrios y parroquias "son nuestras tradiciones y nos unen como vecinos". Asimismo, el concejal popular expresó su "agradecimiento" a las asociaciones por su trabajo y remarcó su "apoyo para que sigan conservando el verano gijonés en cada rincón del concejo".

En la reunión de la comisión no solo se aprobaron todas las peticiones sino que se hizo de manera íntegra en cada una de las cuantías solicitadas. Destacan desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos que "estas entidades sin ánimo de lucro ven satisfechas las cantidades que consideraron necesarias para el buen desarrollo de las fiestas en lo que a apoyo municipal se refiere".

La Junta de Gobierno aprobó el 8 de abril la constitución de esta comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones, cuyo aumento a nivel económico es una de las grandes reivindicaciones de las comisiones de festejos de la ciudad, a la que aún le quedan numerosas celebraciones hasta finalizar el año. Sin ir más lejos, a inicios de septiembre será el turno, por ejemplo, de Cimavilla, La Guía, La Camocha, Serín, El Coto o Moreda.