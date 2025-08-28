Adiós a un pedazo de historia industrial en Gijón, ahora en derribos: lo que fue un corazón sidrero que exportaba al extranjero

Desde hacía ya más de una décadas la vieja champanera del Tragamón venía languideciendo fuera del foco mediático. La palmera que presidía la entrada al recinto –un espacio privilegiado en Cabueñes y muy cerca del Botánico– se ha ido muriendo y la fachada de su antiguo edificio de oficinas cubriendo de enredaderas.

El cierre de la instalación en 2014 supuso el fin de la que fue una de las marcas señeras de una industria, la de la sidra achampanada, que había arraigado en Gijón a inicios del siglo pasado y vivido en los años 90 una suerte de época dorada por el interés del mercado internacional. El recinto, ahora en derribo, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, interesa a un grupo empresarial vinculado a las energías renovables, y el movimiento de tierras en la zona da a entender que esta explanada del Tragamón podría tener pronto un nuevo futuro.

Reproducción de las instalaciones de la champanera del Tragamón el siglo pasado. / ÁNGEL GONZÁLEZ

En octubre de 1995, este diario publicaba un reportaje sobre empresas asturianas inmersas en envíos navideños al mercado extranjero. Un párrafo rezaba: "Gijón. A las nueve de la mañana, un camión carga un contenedor de la Champanera de Villaviciosa, a orillas de la carbayera del Tragamón. Más de 1.000 cajas de sidra achampanada van a iniciar un larguísimo camino que las llevará a Nueva York y a Miami (Estados Unidos), a México y otros puertos americanos".

Unos párrafos después se explicaba que el barco tardaría entre diez y quince días en llegar a su destino. También, que una botella costaba unos dos dólares, que eran al cambio unas 260 pesetas de la época y un precio que se entendía asumible. En los meses previos a Navidad, fabricaba hasta 15.000 botellas a la hora. La sidra achampanada era, junto a los productos lácteos, los productos asturianos con más salida en el extranjero.

Dos décadas más tarde, en 2014, se anunciaba que las compañías vinculadas a la instalación –Bodegas de Villaviciosa, El Fugitivo S. A. y Bodegas del Tragamón– entraban en concurso. Ocurría pocos años después de que el grupo hubiese comprado la marca y maquinaria de Escanciador, otro sello señero del sector que había cesado su actividad. La antigua Champanera de Villaviciosa, con un recinto de 17.594 metros cuadrados, luce hoy con sus dos edificios catalogados a salvo: el inmueble de oficinas y el hórreo. Las máquinas trabajan desde hace días para despejar un terreno que, por lo demás, ocupa un espacio privilegiado en la ciudad.