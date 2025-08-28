La arena de La Escalerona se tiñe de la bandera palestina

La plataforma solidaria "Asturies con Palestina" llevó a cabo ayer un emotivo acto en La Escalerona como muestra de apoyo al pueblo palestino. En la arena, se pudo contemplar un mural con varios barcos de papel y la propia bandera de Palestina en forma de homenaje a la flotilla "Global Sumud", que partirá el día 31 de agosto desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza. Además, también hubo momentos para los reclamos políticos con el fin de visibilizar la "lucha y las injusticias que enfrenta Palestina". El próximo sábado, a las 18.00 horas en los Jardines de la Reina se llevará a cabo otro encuentro diseñado para mostrar al público la gravedad de la situación que atraviesa Palestina y despedir definitivamente a las embarcaciones.

Las declaraciones de los miembros de la plataforma, frente a los asistentes que portaban banderas y carteles reivindicativos, resaltaron la condena hacia las acciones del gobierno israelí e instaron a Europa a tomar cartas en el asunto. La portavoz de la organización, Lola Villacob, calificó las acciones de Israel como "terrorismo", afirmando que han "sobrepasado todas las normas" en su trato hacia Palestina. "Exigimos a los gobiernos europeos que escuchen el sentir del pueblo para que paren el genocidio", manifestó frente los asistentes al acto antes de dejar un recado a la inacción de Occidente. "Todavía no conocemos ninguna sanción", concluyó. Por su parte, otra de las integrantes de la plataforma como Loli Málaga hizo un llamado a la movilización. "No podemos seguir indiferentes. ¡Basta ya!", expresó antes de zanjar el asunto. "Es hora de poner fin a la violencia y al exterminio".

El sábado a las 18.00 horas continuarán los actos

En los próximos días, una flotilla de decenas de barcos con nacionalidades de toda Europa partirá desde el puerto de Barcelona con la misión de romper el cerco impuesto sobre Gaza, llevando a cabo una protesta marítima contra el bloqueo israelí. Esta flotilla, en palabras de la organización, se convertirá en un símbolo de la solidaridad internacional con Palestina, buscando ejercer presión sobre las autoridades israelíes y la comunidad internacional para que actúen. n