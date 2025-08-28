No solo caballos: once puestos endulzan y dan sabor a Las Mestas
"Hay muchísima variedad gastronómica", destacan los asistentes, que disfrutan de churros a quesos
AMAIA RECALDE
El Concurso Internacional de Hípica de Gijón se endulza y se alimenta de la mano de los once establecimientos que ofertan sus delicias a los cientos de aficionados de los cascos ecuestres, los casquetes o las monturas de caballos. "Es un gusto porque hay muchísima variedad gastronómica de puestos. Además, los precios son muy asequibles y contribuyen a que venga más gente. Hacía tiempo que esto no estaba tan lleno y, en parte, la comida tiene que ver", aseguró Gelu Arango, un leonés que hace más de treinta años se encontraba tras los mostradores de los boleteros de este evento, y que ahora disfruta del mismo como visitantes. Y como comensal.
De salados a dulces, pasando por el picante o el amargo, entre otros, los aromas y sensaciones culinarias deleitan a los asturianos y a los turistas que gozan del concurso. Y once locales son los encargados de traer este manjar. Berty´s Burger, Varsovia,● Pata Negra Salamanca, RawCoco, Sabores Nómadas, La Ibense, La Golosa, La Bombera, Robi, Alejandro Casielles 1913 y Crepería School Bus son las cadenas presentes.
El apetito de media tarde comenzó ayer a hacerse de notar en Las Mestas cuando los puestos de comida acogieron largas colas. Entre estos se coló el aroma a churros recién hechos acompañados de chocolate casero. Y Robi fue el responsable de ese manjar. Este negocio debuta este año "cargado de ilusión", aseguró Carla Rodríguez, una de sus trabajadoras. "Está habiendo una gran acogida. Los internacionales flipan con el sabor del churro y les encanta", continuó. "Hemos venido porque olía genial y no podíamos no probarlos", aseguraron Jimena Díaz y Ángela González, dos de las muchas visitantes.
Junto a estas, se encontraban Valeria Pérez y Martina Gómez que se acercaron al puesto de Alejandro Casielles para probar sus quesos "Son súper originales y encima están buenísimos", contaron las dos amigas, en un Hípico de mucho sabor.
