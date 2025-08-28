Cimavilla ultima el engalane de sus fiestas (y con una gigante novedad llegada del Descenso del Nalón)

En Cimavilla, el olor a pintura anuncia que septiembre está a la vuelta de la esquina. En un taller al final de la calle Claudio Alvargonzález, decenas de vecinos trabajan desde hace meses para dar forma a diferentes figuras de todos los tamaños y formas, sobre todo en relación con el mar, que pronto colgarán de balcones y farolas y llenarán las calles y plazas del barrio marinero más antiguo de Gijón. Lo que hace especial a estas fiestas no es solo el programa: es la implicación de un barrio entero en un proceso que, cuentan sus vecinos, es "largo".

"En cuanto se acaban las fiestas, ya empezamos a pensar en las siguientes", explica Omar López, presidente de la comisión de festejos de Cimadevilla, que ayer organizaba con el resto de miembros voluntarios de la comisión los materiales para los preparativos. Papel, cartón, poliestireno –o poliespán–, pinturas y pegamento eran los materiales que llenaban las mesas del taller donde todo va tomando forma.

Voluntarios e integrantes de la comisión de festejos de Cimavilla, ayer, en el local donde trabajan. / LNE

Además, las peñas del descenso de Laviana han donado al barrio de este año. "Las iban a tirar, pero nos lo cedieron para ponerlo por el barrio. Durante estos días, las reconstruiremos y arreglaremos todo para poder darles una segunda vida", expresa López. Así, la explanada de las afueras del local se encontraba ayer repleta de figuras como payasos, elefantes y piratas. Toda decoración era bienvenida para poner en marcha los últimos retoques. "Ahora queda lo peor", reconoció el responsable, en referencia a que las fiestas de Cimavilla están a la vuelta de la esquina: se celebrarán del 5 al 14 de septiembre.

Los vecinos del barrio que ayudan con los preparativos se acercan al local "desde noviembre o diciembre, los fin de semana, unas 3 o 4 horas", cuenta Ángel Murías, que lleva viviendo las fiestas "desde guaje" y para quien participar en su preparación es un símbolo de pertenencia y cariño por el barrio. "Si no sintiese el barrio como lo siento, no lo haría, porque además no ganamos nada. A veces, incluso, perdemos", expresa Murías. Para él, las fiestas de Cimavilla y sus preparativos son lo que lo hace "distinto" de otros lugares de Gijón.

Una de las preocupaciones de la comisión es el cierre y próxima construcción de un hotel en el local donde guardan sus preparativos: "Siempre hemos dependido de la caridad del dueño del edificio. Lo más seguro es que cuando acabe la fiesta, tengamos que tirarlo todo porque no tendremos donde guardarlo", dice López. Hasta entonces, aprovecharán para ultimar los detalles y preparativos de una fiesta que este año, a través del cartel – realizado por MAG– rinde homenaje a las sardineras y a la conexión del barrio con el mar.