Detenidos dos gijoneses por difundir material pornográfico infantil en una operación impulsada por el FBI

En total hay 16 arrestados en toda España, entre ellos un profesor de secundaria y otro que grababa a los niños en el patio de un colegio

Un agente examina los archivos pedófilos de un ordenador.

Un agente examina los archivos pedófilos de un ordenador. / Policía Nacional

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Dos gijoneses se encuentran entre los 16 detenidos por agentes de la Policía Nacional por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. Hay además cinco investigados. En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas. Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, han ingresado en prisión provisional. La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los investigados.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a las personas implicadas en los hechos. Aparte de los dos gijoneses, hay arrestados en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Entre los detenidos destaca un profesor de secundaria en Barcelona; los arrestados en Cáceres y Lugo que, dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían, han ingresado en prisión provisional; y uno de los detenidos en Girona, responsable de la distribución de más de 85.000 archivos- que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.

