El FICX llega este año con novedades y ya desvela algunos títulos, una nueva categoría y "un nuevo foco"

El Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), que tendrá su 63.ª edición entre el 14 y el 22 de noviembre, desveló ayer un avance de su programación con algunos de los títulos de las competiciones Albar y Retueyos de su Sección Oficial, con "nuevas joyas a cargo de grandes firmas del cine de autor contemporáneo y nuevos talentos", además de una nueva sección competitiva.

En la Competición Internacional Albar, certamen en el que se combina la participación de cineastas aclamados en el FICX con la premiere en España de figuras clave en el cine, el festival gijonés presenta al cineasta rumano, Radu Jude, como "una figura fundamental en la historia reciente del cine europeo y del propio festival", con su película "Kontinental’25", un "ácido y poliédrico retrato de la Europa contemporánea". En segundo lugar, el FICX presenta al director de referencia de cine independiente estadounidense, Ira Sachs, quien visitará por primera vez Gijón para presentar "Peter Hujar’s Day". En tercer lugar, esta categoría también contará con la realizadora francesa Louise Hémon, quien presentará en el FICX su ópera prima "The girl in the snow".

Amalia Ulman. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Como avance desvelado por el festival de cine gijonés, la competición también dedica una categoría a las "nuevas voces de la cinematografía internacional con un enfoque renovador" en la Competición Internacional Retueyos.

Una de las obras audiovisuales más destacadas es "Magic Farm", de la hispanoargentina Amalia Ulman, "una de las creadoras más efervescentes del panorama actual", según destacó el FICX. En segundo lugar, otra obra destacada y desvelada, es "Karavan", el primer largometraje de la directora checa Zuzuna Kirchnerová. En tercer lugar, junto a Ulman y Kirchnerová, se encuentra la directora serbia Ivana Mladenovic, "una de las autoras más premiadas del nuevo cine balcánico". Mladenovi presentará "Sorella di clausura", estrenada ya en el Concorso Internazionale del Festival de Lorcano.

Stephan Komandarev. / MARCOS LEÓN

Galardones de los cineastas internacionales desvelados El director de cine y guionista rumano Radu Jude ya fue ganador en el FICX 2023 a "Mejor Película" con "No esperes demasiado del fin del mundo". Este es considerado en la actualidad como una figura fundamental en el cine europeo.

Ira Sachs, cineasta, director y guionista estadounidense, visita por primera vez Gijón para este festival. En 2005 ganó el "Gran Premio del Jurado" en Sundance.

La guionista y directora francesa, Louise Hémon, estrenó a nivel mundial su obra de la competición, "The girl in the snow", en la "Quincena de los Realizadores de Cannes" y tras ser galardonada con el histórico "Premio Jean Vigo".

Amalia Ulman, artista multidisciplinaria hispanoargentina, rodó y presentó en Gijón su multipremiada ópera prima "El Planeta". Este año vuelve al FICX por segunda vez.

La directora checa Zuzana Kirchnerová presentará en el FICX su primer largometraje, aunque tuvo su premiere mundial en la sección "Un Certain Regard" del festival de Canes.

Ivana Mladenovic, serbia, es una de las autoras más premiadas del nuevo cine balcánico, con premios como el "Premio Especial del Jurado" en Locarno, o el "Premio Sebastine" de San Sebastián.

El director de cine búlgaro, Stephan Komandarev, fue galardonado con su anterior filme "Blaga’s Lessons", con el Globo de Cristal a la "Mejor Película en el Festival de Karlovy Vary".

La cineasta portuguesa, Rita Azevedo, fue galardonada con el "Grand Prix" en el festival FIDMarseille, y ha sido reconocida con premios como la "Lady Harimaguada de Oro" en Las Palmas o el "Premio José Saramago".

El cineasta británico, Ben Rivers, presentará en el FICX su largometraje recién galardonado con el "Pardo Verde" en el Festival de Locarno. Su filmografía, también ha sido premiada en el Festival de Venecia y en el Festival de Rotérdam.

Nuevo espacio competitivo

"Tras la gran acogida de público y crítica en los últimos años, FICX Premiere se convierte en un nuevo espacio competitivo de la Sección Oficial". Así comunico el FICX su nueva categoría, la cual acogerá el el estreno en España de largometrajes de directores "de gran prestigio y trayectoria".

Entre ellos, el director búlgaro Stephan Komandarev presentará "Made in EU", una pieza emotiva y humanista ambientada en una pequeña localidad búlgara durante los primeros meses de la pandemia. Junto a él, se presentará la portuguesa de culto del cine internacional, Rita Azevedo, con "Fuck the polis", inspirado en un viaje personal de la directora. Otra obra desvelada en esta categoría será "Mare’s nest", del cineasta británico Ben Rivers, sobre una niña que explora un misterioso mundo.

Por otro lado y como novedad de esta edición, el FICX le dedicará "uno de sus focos" a la cineasta asturvenezolana de vanguardia, Elena Duque, "cuyo cine se mueve entre la animación y el collage". "El trabajo de Elena Duque es como una caja de sorpresas, o más bien de tesoros, en el que los formatos y las técnicas de intervención sobre la imagen cobran vida de manera artesanal con gran detallismo", compartió el equipo de programación del FICZ. Además, habrá otras actividades , como la instalación de la ficción sonora "Mi nombre es John Ford", realizado por Alfonso S. Suárez.