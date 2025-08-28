Francisco Javier Muñiz, premiado por el Grupo Covadonga por su trayectoria: "Esta es mi casa, crecí y crie a mi familia aquí"

Francisco Javier Muñiz Muñiz, "Pachu" (Gijón, 1960) aún no se cree que el premio sea para él, aun después de llevar toda una vida dedicada al deporte, desde piragüista hasta llegar a su gran pasión, la natación.

¿Cómo fue el momento cuando se enteró de su reconocimiento?

Me llamó Joaquín –Miranda, el presidente– y no sabía ni qué decir, me quedé embobado, confuso. Esto es muy guapo, porque uno no cuenta con que le llamen para algún premio de estos. Yo sé que va a ser para cualquier otro, menos para mí, y esta vez me tocó y estoy encantado y súper agradecido.

Tras una larga trayectoria como la suya, ¿cómo fue la sensación de recibir este premio?

Es un cúmulo de sensaciones y de emociones. Nunca pensé que me lo darían a mí, porque como yo hay muchos en el Grupo, y gente con muchos méritos deportivos de todo tipo. Pero me siento muy orgulloso, y con muchas emociones, así que es un momento que tengo que digerir aún.

¿Qué es el Grupo para usted después de tantos años?

Yo llevo siendo parte del Grupo desde 1972. El Grupo es mi casa. Fui adolescente ahí, crecí ahí, crié a mi familia ahí, trabajo ahí desde el 83. Fui piragüista y participé, como todos los socios, en un montón de cosas, y luego ya como profesional de la natación. Entonces para mí es mi casa.

Toda la vida dedicado al deporte, ¿qué es para usted además de una forma de vida?

Yo vivo para el deporte, toda mi vida hice deporte, y de competición hasta que me retiré con cincuenta años. El deporte sigue siendo mi quehacer diario, y hay que entrenar y sentirse bien cada día. Supongo que la gente como yo, vive con el deporte. Yo, con mis 65 años, sigo entrenando, hago bicicleta estática, gimnasio y de vez en cuando me tiro a nadar.

En su equipo de natación, ¿cómo está sintiendo este reconocimiento?

Pues es un premio que acogemos todos con mucho cariño, porque yo soy la cara de esta ocasión, pero conmigo están todos mis compañeros, que están entusiasmados. Pero lo cierto es que hay un sentir, que comuniquen su alegría, su proximidad. Para mí, es una parte muy bonita de mi historia.

En pocos días le entregan el premio...

Yo creo que toda esa parte emocional saldrá, porque están mis amigos y familia, y el hablar delante de todo el mundo, mostrar lo que estás sintiendo, debe de ser una experiencia muy difícil. Estoy un poquitín nervioso, pero ya veremos cómo lo manejamos cuando llegue el día.