Lisardo Argüelles, "Grupista Ejemplar": "Ya quisieran en París o Roma tener algo como el Grupo"

Lisardo Argüelles (Gijón, 1931) vio crecer al Grupo desde "cuando tenía huertas" hasta la actualidad, que tiene "muchas historias" que contar. Ayer, su club de toda la vida le nombró "Grupista Ejemplar". Todo un orgullo para el que es el socio número 5.

¿Cómo se siente al haber recibido este reconocimiento?

Para mí este reconocimiento lo es todo. Yo que vi nacer al Grupo en el 1938, aunque no pude ser socio en ese año, pero para mí, tras 75 años de socio, esto es todo un gusto y un gran reconocimiento.

¿Cómo se enteró que recibiría este premio?

Yo me olía algo, porque a mí todos los años me llaman para consultarme y preguntarme sobre este reconocimiento de "Grupista Ejemplar", y este año no me llamaron. Entonces, yo ya tenía la mosca detrás de la oreja. Me llamó el presidente, Joaquín Miranda, para comunicármelo y darme la buena noticia.

¿Cómo fue su sensación al descubrirlo?

La sensación, aunque más o menos casi me la esperaba, es de una emoción muy grande. La emoción es que 75 años en el Grupo son para algo. Sientes el Grupo como algo tuyo, no hay lugar a otra cosa, es una emoción muy grande.

¿Qué es el Grupo para usted?

Es una extensión de mi vida, es todo. En aquella época no había nada, y ahora hay montones de historias. El Grupo fue el refugio de mucha gente como yo. Fue la segunda casa que tuvimos. Si el Grupo no existiese, habría que inventarlo. Somos la sociedad polideportiva amateur más importante de Europa, ya quisieran tener en París, Roma o Londres algo como el Grupo.

¿Sigue practicando algún deporte hoy en día?

Claro que hago deporte, soy mucho de salir, me voy de caza de vez en cuando, hago senderismo, camino bastante. Soy consciente que con los años que tengo, 94 para 95, y hay que ser prudente, pero de momento me encuentro muy bien.

¿Qué deportes solía practicar cuando comenzó a ser socio del Grupo?

Deportes hice muchísimos. Hice desde lucha grecorromana hasta lucha libre, y tuve el carnet profesional. También jugué al frontón muchos años. Practiqué muchos deportes, el único que no teníamos en el Grupo y que practiqué era el tiro olímpico, que fui campeón muchísimos años, entre los diez primeros del mundo siempre.

El 8 le entregan el reconocimiento de forma oficial.

Estoy muy nervioso porque tengo que hablar, pero como es lógico, con una emoción enorme por este reconocimiento.