La plaza Mayor, lista para festejar la sidra
Los preparativos de cara a las jornadas de mayor intensidad de la XXIV Fiesta de la Sidra Natural de Gijón en la plaza Mayor (en la imagen) se aceleraron ayer. Más allá del récord mundial de escanciado simultáneo que acogerá Poniente este viernes, la Fiesta de la Sidra contará con gran actividad en la plaza Mayor. Será allí donde el viernes por la mañana tenga lugar la final del concurso de sidra casera. El sábado, a las 13.00 horas, habrá una actividad en la que algunos expertos analizarán puntos en común y diferencias entre la cultura sidrera y la cultura japonesa del sake. Por último, el domingo se entregará el "Tonel de Oro" y el "Elogio de Oro", y habrá degustación en las casetas de los llagares.
