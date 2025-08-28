La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: "Es alta"

Unas cantidades "desproporcionadas" y que para la mayoría resultan "inasumibles". De esa forma analizaron ayer los precios de venta o alquiler de los bajos comerciales los responsables de distintos negocios ubicados en el centro de Gijón, donde se ubican los principales ejes comerciales de la ciudad. Unos ejes comerciales que cuentan con cada vez más bajos comerciales cerrados, tal y como constataron ayer desde un enfoque multidisciplinar varios agentes conocedores del estado de la cuestión en LA NUEVA ESPAÑA. Entre las medidas que ponen encima de la mesa los comerciantes de la ciudad para aliviar el problema está una bajada de precios que pueda fomentar que otros emprendedores se lancen a vender a pie de calle. Mientras tanto, reclaman acciones paliativas, ya reclamadas por la Unión de Comerciantes, como controlar la limpieza de los locales cerrados. "Es una pena que su número sea tan elevado", destacan muchos de los empresarios.

"Los alquileres están muy altos", expresa María José Fernández Vázquez, al frente de La Jovellana Floristería y Decoración. El local está en la calle San Bernardo, un eje comercial en que los carteles de "Se vende" o "Se alquila" se suceden. Eso también ocurre en otros ejes comerciales como Los Moros, Menéndez Valdés y la avenida de la Costa. "Estamos rodeados de negocios cerrados. Preocupa porque, cuando uno cierra, resta afluencia y afecta al resto", argumenta Fernández. La floristera está de acuerdo con la postura de la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez. Menéndez reclamó en este periódico, además de una rebaja de los precios de compra y alquiler a los propietarios, que los administradores vigilen que los locales cumplan con la norma estética.

En Menéndez Valdés, una de las tiendas de ropa que ayer no dejaba de recibir clientes era Stress. Su escaparate anuncia rebajas, una realidad muy diferente de los dos que la flanquean, que llevan meses cerrados. "Hay muchos bajos en alquiler o en venta. El comercio online afecta mucho y las ventas este año no acompañan tanto como otras veces", apunta Inés González, que regenta esta tienda desde hace tres años. "Cada año las ventas caen, pero el alquiler no se reduce. Así, es normal que algunos negocios bajen la persiana y otros no quieran empezar desde cero", concluye una mujer que reclama que los locales cerrados estén presentables. "No da buena imagen", aclara.

Esta problemática se reproduce también en Los Moros. Joaquín Monje Cañón, gerente de la tienda de ropa Voga desde hace 19 años, confía en que algunos de estos locales vuelvan a estar activos pronto, aunque matiza que los precios son altos. "Son desproporcionados para pequeños empresarios locales". Monje Cañón dio una vuelta de tuerca al problema de los bajos cerrados y en mal estado. "Pueden tener que hacer inversiones brutales para acondicionar el espacio", alerta.

"Los ayuntamientos deberían intervenir en aquellos casos de locales que están cerrados en plenos ejes comerciales desde hace muchos años. Que estén abiertos e iluminados es importante para la imagen de la ciudad", zanja. Por su parte, Mari Carmen Sánchez, en la avenida de La Costa, es responsable de Family Calzados y sigue la misma línea . "Nos pasamos dos semanas para pagar la renta y eso no puede ser. Los propietarios deberían poner precios más asequibles. Ganaríamos todos", afirma.

El cambio de uso a vivienda, óptimo solo para barrios

En cuanto a la posibilidad de facilitar el cambio de uso a vivienda de este tipo de locales, tal y como sugieren los responsables de las inmobiliarias en espacios alejados de los ejes comerciales, María José Fernández, la floristera, se mostró de acuerdo. "En los ejes comerciales eso no se debe hacer porque si no se pierde el comercio y el encanto de la ciudad, pero en otros barrios es buena idea. En muchos países aprovechan esos locales cerrados para convertirlos en viviendas que se destinen solo para personas con discapacidad o de la tercera edad", cuenta. A su vez, Mari Carmen Sánchez expresa que "en las zonas céntricas o en los alrededores no sería positivo, pero en puntos en los que está comprobado que no es rentable abrir un negocio estaría bien que se ‘reciclaran’ los bajos comerciales para la creación de vivienda".