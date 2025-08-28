Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenciones de 2 kilómetros en la Autovía del Cantábrico, a la altura de San Andrés de los Tacones (Gijón), por el choque entre una autocaravana y un camión

Uno de los conductores implicados en el accidente tuvo que ser excarcelado por los bomberos y está herido

Las retenciones en la A-8, captadas por las cámaras de la DGT

Las retenciones en la A-8, captadas por las cámaras de la DGT / DGT

M. G. S.

Retenciones de 2 kilómetros en la Autovía del Cantábrico (A-8) a causa de un choque entre una autocaravana y un camión. El accidente tuvo lugar en sentido Gijón, poco después del nudo de Serín de la "Y", a la altura del embalse de San Andrés de los Tacones. Según datos de la Guardia Civil, el conductor de la autocaravana resultó herido y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

La Guardia Civil recibió la llamada del siniestro a las 10.45 horas, consistente en el choque de una autocaravana Joint y un camión Renault en el punto kilométrico 388.5 de la la A-8 sentido Cantabria. De inmediato, se informó al servicio de mantenimiento de carreteras, a responsables de los paneles informativos y a los servicios sanitarios.

En la zona se encuentran en estos momentos dos patrullas del destacamento de Gijón y un equipo UNI de Tráfico, también de Gijón. El atasco, que mantiene atrapados a decenas de conductores, es de 2 kilómetros, entre los kilómetros 388 y 390.

Información en elaboración

