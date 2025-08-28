Susto en Gijón al hallar una serpiente de un metro en La Calzada
El animal ha sido recogido esta mañana
Amaia Recalde
Gijón
A la una de la madrugada, en la calle Uruguay, llamaron diciendo que habían visto una serpiente po la acera. Los agentes la meten en la funda del casco de la moto y avisan al CEPESMA, que desplazó a un operario desde Luarca para hacerse cargo del animal.
