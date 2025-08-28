Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Gijón al hallar una serpiente de un metro en La Calzada

El animal ha sido recogido esta mañana

policia local

policia local

Amaia Recalde

Gijón

A la una de la madrugada, en la calle Uruguay, llamaron diciendo que habían visto una serpiente po la acera. Los agentes la meten en la funda del casco de la moto y avisan al CEPESMA, que desplazó a un operario desde Luarca para hacerse cargo del animal.

Susto en Gijón al hallar una serpiente de un metro en La Calzada

