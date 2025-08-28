Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento obliga a aplazar el Concurso de Escanciadores de la Fiesta de la Sidra de Gijón

La organización de la cita buscará una nueva fecha para llevar a cabo el campeonato

En imágenes: el Concurso de Escanciadores de Gijón, aplazado por el viento

En imágenes: el Concurso de Escanciadores de Gijón, aplazado por el viento

Ver galería

En imágenes: el Concurso de Escanciadores de Gijón, aplazado por el viento / Luisma Murias

Verónica Sastre

Contratiempo en la Fiesta de la Sidra Natural. La XXXII edición del Concurso de Escanciadores tuvo que ser aplazado por las fuertes rachas de viento. Así lo ha decidido la organización de esta cita, que todavía tiene pendiente escoger una nueva fecha para la celebración de este campeonato. Si bien, ya han adelantado que se realizará en los próximos meses y en un espacio diferente a la plaza Mayor, donde se encontraban numerosos asistentes esta tarde.

El Concurso de Escanciadores arrancó en torno a las 17.30 horas. Desde entonces, las rachas de viento comenzaron a dificultar el funcionamiento de las distintas fases de la prueba. Se llegó a barajar continuar sin que la puntuación incidiera en el ranking del campeonato regional. Sin embargo, finalmente se optó por aplazar el campeonato a una fecha todavía por determinar.

La actividad de la XXXIV Fiesta de la Sidra Natural seguirá este viernes con el récord mundial de escanciado simultáneo que acogerá Poniente desde las 18.00 horas. Previamente, por la mañana tendrá lugar en la plaza Mayor la final del concurso de sidra casera.

El sábado, a las 13.00 horas, habrá una actividad en la que algunos expertos analizarán puntos en común y diferencias entre la cultura sidrera y la cultura japonesa del sake. Por último, el domingo se entregará el "Tonel de Oro" y el "Elogio de Oro", y habrá degustación en las casetas de los llagares. Todo ello tendrá lugar en la plaza Mayor, que este año no será finalmente el espacio en el que se determine el campeón del Concurso de Escanciadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
  2. Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
  3. Verano de 1895, verano de 1925
  4. Epidemia de bajos cerrados en los ejes comerciales de Gijón: 'Es preocupante
  5. Cinco empresas ultiman sus proyectos para el Soccer World en Nuevo Gijón
  6. La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: 'Es alta
  7. Las carabelas portuguesas 'invaden' Gijón: retiran 41 ejemplares de las playas de la ciudad
  8. La Guardia Civil localiza en Mondoñedo a un gijonés desaparecido desde el 17 de agosto: había dormido 'a la intemperie' y caminaba 'sin rumbo definido

El viento obliga a aplazar el Concurso de Escanciadores de la Fiesta de la Sidra de Gijón

El viento obliga a aplazar el Concurso de Escanciadores de la Fiesta de la Sidra de Gijón

Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?

Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?

Más de dos horas de atasco en la autopista "Y" por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)

Más de dos horas de atasco en la autopista "Y" por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)

Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle

Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle

Detenidos dos gijoneses por difundir material pornográfico infantil en una operación impulsada por el FBI

Detenidos dos gijoneses por difundir material pornográfico infantil en una operación impulsada por el FBI

La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: "Es alta"

La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: "Es alta"

No solo caballos: once puestos endulzan y dan sabor a Las Mestas

No solo caballos: once puestos endulzan y dan sabor a Las Mestas

La Reguerona, lista tras una obra de 18 millones: la situación actual de la depuradora de Gijón Oeste

La Reguerona, lista tras una obra de 18 millones: la situación actual de la depuradora de Gijón Oeste
Tracking Pixel Contents