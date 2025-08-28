El viento obliga a aplazar el Concurso de Escanciadores de la Fiesta de la Sidra de Gijón

Contratiempo en la Fiesta de la Sidra Natural. La XXXII edición del Concurso de Escanciadores tuvo que ser aplazado por las fuertes rachas de viento. Así lo ha decidido la organización de esta cita, que todavía tiene pendiente escoger una nueva fecha para la celebración de este campeonato. Si bien, ya han adelantado que se realizará en los próximos meses y en un espacio diferente a la plaza Mayor, donde se encontraban numerosos asistentes esta tarde.

El Concurso de Escanciadores arrancó en torno a las 17.30 horas. Desde entonces, las rachas de viento comenzaron a dificultar el funcionamiento de las distintas fases de la prueba. Se llegó a barajar continuar sin que la puntuación incidiera en el ranking del campeonato regional. Sin embargo, finalmente se optó por aplazar el campeonato a una fecha todavía por determinar.

La actividad de la XXXIV Fiesta de la Sidra Natural seguirá este viernes con el récord mundial de escanciado simultáneo que acogerá Poniente desde las 18.00 horas. Previamente, por la mañana tendrá lugar en la plaza Mayor la final del concurso de sidra casera.

El sábado, a las 13.00 horas, habrá una actividad en la que algunos expertos analizarán puntos en común y diferencias entre la cultura sidrera y la cultura japonesa del sake. Por último, el domingo se entregará el "Tonel de Oro" y el "Elogio de Oro", y habrá degustación en las casetas de los llagares. Todo ello tendrá lugar en la plaza Mayor, que este año no será finalmente el espacio en el que se determine el campeón del Concurso de Escanciadores.