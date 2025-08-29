El auge constructivo en Nuevo Gijón obliga a una gran obra en las redes de agua

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) acaba de licitar los servicios de redacción de un proyecto de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en el entorno de Nuevo Gijón, junto a los estudios técnicos pertinentes para hacerlo posible, para dar servicio a los proyectos urbanísticos en marcha y al futuro equipamiento sanitario que proyecta Quirón en el barrio. El plan se licita con un presupuesto de 170.952 euros.

Se recoge en los pliegos que desde la aprobación del plan general de ordenación "se han puesto en marcha varios desarrollos urbanísticos en diferentes zonas de la ciudad". También, que "uno de los barrios que desde entonces ha experimentado un mayor crecimiento en el número de viviendas es el de Nuevo Gijón", siendo además ahora "previsible que se completen en un futuro cercano" nuevos proyectos ya en desarrollo. "A esto hay que sumar la posible construcción de un nuevo equipamiento sanitario en el entorno, actuación que se está tramitando urbanísticamente en la actualidad, y que supondrá un motor para el desarrollo urbanístico de esa zona de Gijón", se añade en los pliegos, en referencia en este caso al citado proyecto de Quirón.

En la actualidad, "el funcionamiento global del conjunto no está preparado para el aumento de la intensidad de uso prevista", mucho menos para "atender tanto las intensidades de demanda propias de una infraestructura de primera necesidad como es un hospital, como el incremento adicional asociado a los nuevos desarrollos". En este contrato, por lo tanto, se busca la redacción de un proyecto con detalle constructivo "que sirva de base para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios", así como para la licitación y ejecución de las obras.

También ayer, se formalizó a favor de Alvargonzález la ejecución de obras de ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en el entorno del Camino de las Orquídeas, en Somió, por 108.046 euros.