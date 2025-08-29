El auge de viajeros se nota (y mucho) en las oficinas turísticas de Gijón: así trabajan en ellas

Un verano "exitoso" en el que el nivel de visitantes ha continuado por todo lo alto y en el que, además, se ha percibido un mayor gasto de los viajeros en los servicios que ofrecen las oficinas de turismo de la ciudad, ubicadas en la Casa Paquet y en la Escalerona. "Estamos contentos. La ciudad ha estado a tope todo el verano y ya en mayo la llegada de turistas fue muy grande", expresó ayer la responsable de estos puntos, Carla Gallego.

Pese a que todavía no están disponibles los datos obtenidos este verano, las sensaciones de quienes trabajan en las oficinas de turismo son positivas. "El volumen de afluencia en julio y agosto ha sido altísimo", señaló Gallego, que añadió que este año "ha crecido la venta de la Visit Gijón Card", la tarjeta digital con la que los turistas pueden acceder al Acuario, al Jardín Botánico Atlántico y moverse de forma ilimitada en el autobús urbano durante dos días consecutivos, entre otros descuentos. El precio para adultos de esta tarjeta es de 17 euros y son muchos los que han optado estos meses por esa opción.

Marta Suárez explica a María Pilar Resta y Maribel del Amo las claves de la ciudad en la oficina ubicada en la Casa Paquet. / Luisma Murias

Gallego se encontraba ayer en su oficina, ubicada en la Casa Paquet, un espacio al que múltiples turistas se han desplazado para conocer las claves de la ciudad de la mano de las guías turísticas que trabajan en las oficinas locales.

El murciano Fernando Antonio Moreno, de vacaciones en Asturias desde el lunes, visitó ayer Gijón y una de las primeras paradas fue, precisamente, la Casa Paquet. "Viene muy bien cuando se va a una ciudad que no se conoce tener esto a mano. Me han explicado dónde está el Acuario y otros puntos que no conocía, así que ahora ya va a ser mucho más fácil el recorrido", apuntó Moreno, tras ser atendido por María de Paz, otra guía.

Juan José Balanzá, Rosa Moyano y Mónica Magdalena, ayer, en la oficina de turismo de la Escalerona. / Luisma Murias

De Paz acumula tres veranos consecutivos llevando a cabo las labores de guía turística en las oficinas de la ciudad. Este año, aseguró, "hemos notado mucha más afluencia de personas extranjeras, sobre todo franceses e italianos". "Cada vez viene más gente. Es cierto que la Semana Grande fue el punto más alto, pero el resto del verano ha estado muy bien. Además, los veranos se están extendiendo mucho desde junio y hasta finales de septiembre", recalcó De Paz. En cuanto a los aspectos que "enamoran" a quienes visitan la ciudad, esta profesional incidió en que "Gijón es muy completa y nos dicen que les llama la atención la cantidad de eventos que hay".

Quienes también viajaron ayer hasta Gijón para disfrutar de la jornada del jueves fueron María Pilar Resta y Maribel del Amo, una pareja procedente de Albacete. "Hemos aparcado en Cimavilla y ya nos hemos pasado por aquí directamente. De esta forma, con sus explicaciones, nos da tiempo de ver muchas más cosas. Lo explican todo muy bien y son agradables", subrayaron Resta y Del Amo.

Estas turistas fueron recibidas en la Casa Paquet por Marta Suárez, una profesional que cuenta con una experiencia en la promoción de Gijón de dos décadas. "Ha sido un verano exitoso. Han venido muchos desde Andalucía y Extremadura huyendo del intenso calor que hacía allí. Y también ha habido muchos madrileños y de la zona del Levante", comentó Suárez.

También fue una jornada intensa de trabajo en la oficina de la Escalerona, donde estaban las guías Mónica Magdalena y María Prieto. "Este verano ha sido un éxito total. La ciudad tiene muchas actividades y eso hace que la gente quede muy contenta", indicó Magdalena, mientras les detallaba a los valencianos Juan José Balanzá y Rosa Moyano las distintas actividades que ofrece la Fiesta de la Sidra, uno de los últimos eventos del verano gijonés. "El ambiente que hay aquí es una pasada. A todo el que venga le va a gustar", culminó Balanzá.