Catando culinos: la plaza Mayor vibra con la búsqueda de la mejor sidra en Gijón

La plaza Mayor de Gijón fue ayer el escenario de la primera fase del concurso a la "Mejor Sidra", enmarcado en la "Fiesta de la Sidra Natural de Gijón 2025". El certamen arrancó con una cata "a ciegas" en la que un jurado profesional valoró las sidras de 16 llagares asturianos. El objetivo, seleccionar la mejor botella del año, que recibirá el prestigioso "Elogio de Oro" este domingo. La cita fue conducida por la presentadora Nerea Vázquez y dinamizada por Sabino Pérez, maestro escanciador, que además actuó como juez suplente y comaestro de ceremonias. Pérez aprovechó la ocasión para subrayar el valor cultural de la sidra, recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Es algo que hay que cuidar para poder mantenerlo", destacó.

El ambiente en la plaza Mayor durante el certamen. / Luisma Murias

A las 12:00 horas, dio comienzo la cata oficial. Seis jueces expertos, divididos en dos grupos -A y B-, evaluaron en total 16 muestras, ocho por cada grupo. Para asegurar el anonimato de los llagares participantes, las botellas fueron numeradas del 1 al 16. Monserrat Martínez, notaria designada en esta edición, fue la única persona conocedora de la correspondencia entre cada número y su llagar de origen, información que permanecerá en secreto hasta el domingo, cuando se anuncie la ganadora del certamen. Además, fue la encargada de hacer el recuento de las puntuaciones otorgadas a cada una de las botellas.

Nerea Vázquez y Sabino Pérez, en un momento de la presentación. / Luisma Murias

El jurado que conformó el grupo A contó con la presencia de Jacqueline Marcano, influencer y catadora profesional; Emilio Rubio, gerente de La Montera Picona y Víctor Fernández, responsable de El Chaflán. Por su parte el grupo B contó con la participación de Loreto García, de la Sidrería el Madreñeru; Juan Pérez Millar, probador profesional de Villaviciosa y Miguel Prieto, de la sidrería El Centenario. Tanto el primer grupo como el segundo coincidieron al resaltar el nivel de los participantes. En especial, se destacó el hecho de que la "sidra asturiana tiene mucha calidad", tal y como comentó Emilio Rubio tras finalizar la primera parte del certamen. Sin embargo, hubo espacio también para las críticas constructivas. Loreto García advirtió sobre el impacto de factores externos a la hora de juzgar las muestras. "El día está cambiante y eso puede afectar a la sidra, volviéndola turbia y reduciendo su aguante en el vaso", advirtió.

Una de las botellas participantes, numerada. / Luisma Murias

Uno de los momentos claves del concurso fue el escanciado de la sidra, tarea encomendada a Diego Wilkin, galardonado maestro escanciador. "El escanciado puede elevar o bajar la percepción de una sidra; es un arte que influye directamente en el sabor", explicó Sabino Pérez. La cita constituyó además, una oportunidad para conocer más sobre la cultura sidrera, algo que los asistentes valoraron positivamente: "estamos aprendiendo mucho", aseguraron.

Entre los participantes se encontraban reconocidos llagares asturianos como Sidra Acebal, Llagar Bernueces, Sidra Buznego, Sidra Cabueñes, Sidra Camín, Sidra Canal, Sidra Castañón, Llagar Huerces-Norniella, Sidra JR, Sidra Mayador, Sidra Menéndez, Sidra Peñón, Sidra Trabanco, Sidra Natural Vallina, Sidra Vigón y Sidra Viuda de Angelón. Tras una deliberación técnica y rigurosa, ocho sidras pasaron a la fase final, concretamente tres de cada grupo. Las seleccionadas, aún identificadas solo por número, fueron las muestras 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15 y 16, que lucharán por el "Elogio de Oro" este domingo.