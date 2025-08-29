El emblemático lugar de Gijón que acogerá más de cien obras de Nicanor Piñole

La muestra monográfica de Nicanor Piñole que acogerá el Revillagigedo como preámbulo al traslado de su museo hasta Tabacalera superará el centenar de obras y estará en condiciones de inaugurarse a finales del año que viene. Esta es, al menos, la hoja de ruta con la que trabaja el gobierno local, que prepara una programación "más amplia" para impulsar la figura del artista y con la intención de que su obra esté accesible al público durante el mayor tiempo posible hasta su asentamiento definitivo en el nuevo edificio Piñole que ampliará la vieja fábrica de tabacos. La reforma del actual museo de la plaza de Europa para acoger la nueva Oficina de Igualdad se espera que comience el año que viene y que esté lista en 2027, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en junio, y la exposición del pintor en el Revillagigedo, ya prevista desde entonces para el año que viene, se plantea "de largo recorrido".

La concejalía de Cultura lidera desde hace meses las gestiones para cuadrar un cambio de sedes que ya se sabía complejo. Las últimas fechas estimativas las contó en este periódico el concejal Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, que el pasado febrero señalaba la posible apertura de la nueva Oficina de Igualdad para inicios de 2027 y emplazaba el fin de la reforma de Tabacalera para inicios del año siguiente. Plazos por ahora no firmes, como es lógico, porque ninguna de las dos actuaciones están licitadas, pero que implican que la nueva Oficina de Igualdad –que costará un millón– vaya a estar lista antes que el nuevo Centro de Arte Tabacalera, que cuesta 23. Desde el gobierno local recuerdan, por otro lado, que la elección del actual museo como sede de la Oficina de Igualdad se decidió después de avalarse el traslado del enclave museístico hasta Tabacalera. El proyecto cuenta con el apoyo del Consejo de Mujeres, que llevaba tiempo pidiendo un edificio céntrico para reagrupar sus espacios.

La programación que prepara Cultura busca que la ciudad siga dando espacio a la obra de Piñole hasta que pueda inaugurarse su nuevo museo en Tabacalera y que la colección del pintor se quede en un almacén "durante el menor tiempo posible o incluso en ningún momento", según señalan desde el gobierno. El "hito" será la citada exposición en el Revillagigedo, un proyecto publicado por este periódico en marzo y que ahora comienza a concretarse. Superará, según fuentes municipales, el centenar de obras –en el museo municipal hay 80– sumando cuadros, objetos del pintor y dibujos. Se espera contar con piezas "inéditas" y se están cerrando préstamos con otros museos y coleccionistas privados. Los contactos con estos últimos se retomarán el mes que viene. Se espera que sea "la mayor retrospectiva de Piñole de la historia".

Para llevarlo a cabo, el Ayuntamiento cuenta de nuevo con el apoyo de la Fundación Cajastur, responsable del palacete histórico y que ya ha cedido gratuitamente el espacio en lo que va de mandato para otras dos exposiciones de colecciones municipales: la de "Orto y Ocaso", que repasaba la historia de la industria de vidrio y loza en la ciudad, y "Epicentro", que es la colección de fotografía actualmente disponible en el edificio. Como con estas dos citas, la muestra de Piñole será de libre acceso.

Junto a la propia exposición, que por ahora se programa sin fechas definidas –aunque se pretende que se inaugure más bien a finales de año y que tenga un recorrido "largo"–, se pretende lanzar un programa cultural más amplio y centrado en el artista. Señalan desde el gobierno la relevancia de "potenciar la figura de uno de los pintores más importantes que tuvo Gijón" y también "dar a conocer" su patrimonio, que consideran no lo suficientemente difundido.

El futuro del centro

El traslado del museo a Tabacalera, por lo demás, se debate desde inicios de siglo –el por entonces edil socialista Justo Vilabrille lo anunciaba en 2008– y en el actual proyecto de reforma se contempla como un edificio de entidad propia y con el nombre del pintor, un gesto que se entiende que cumple con lo acordado con la familia –fue el requisito para formalizar la cesión de su obra al Ayuntamiento–, que pedía un inmueble dedicado en exclusiva al artista. Desde el gobierno local señalan que la futura sede en Tabacalera permitirá ampliar el museo –incluso en el Revillagigedo tendrá más metros cuadrados que en el edifico actual– y permitir que sea accesible.