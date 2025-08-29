El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente

Para cerrar el verano como debe de ser Gijón volverá a intentar supar el récord de escanciado simultáneo. La marca se quedó en las 9.796 personas que acudieron en 2022, pero en una de las temporadas estivales con más gente en la ciudad que se recuerda, este año puede volver a superarse la cifra.

A las 18.00 horas se abrieron las puertas con cientos de participantes dispuestos a celebrar una fiesta que tendrá su punto álgido a las 20.30 horas, momento en el que se intentará superar la marca. Por medio, la Banda de Gaitas Villa de Xixón, Alberto Rodríguez, Nerea Vázquez y Pedro Durán se encargarán de amenizar el acto.

Para cerrar la jornada, en la plaza Mayor se podrá disfrutar de una pequeña muestra de lo que sucederá el sábado. A las 22.00 horas, comienza el ensayo de los cancios de chigre, que para el día siguiente, a las 21.00 horas, se celebrará el recital.

El viento cancela el concurso

El jueves, la Fiesta de la Sidra Natural sufrió un gran contratiempo. La XXXII edición del Concurso de Escanciadores tuvo que ser aplazado por las fuertes rachas de viento. Así lo ha decidido la organización de esta cita, que todavía tiene pendiente escoger una nueva fecha para la celebración de este campeonato. Si bien, ya han adelantado que se realizará en los próximos meses y en un espacio diferente a la plaza Mayor, donde se encontraban numerosos asistentes esta tarde.

El Concurso de Escanciadores arrancó en torno a las 17.30 horas. Desde entonces, las rachas de viento comenzaron a dificultar el funcionamiento de las distintas fases de la prueba. Se llegó a barajar continuar sin que la puntuación incidiera en el ranking del campeonato regional. Sin embargo, finalmente se optó por aplazar el campeonato a una fecha todavía por determinar.