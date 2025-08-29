En Las Mestas los caballos se ven a mesa puesta: éxito de la nueva pantalla gigante

El Concurso Hípico de Gijón no volverá a separar a los amantes de la comida y de los caballos. La nueva pantalla, de tres metros de ancho por dos de largo y ubicada en la zona de hostelería del hipódromo de Las Mestas, permite, por primera vez este año, que los aficionados puedan merendar los manjares de los "food trucks" mientras disfrutan de sus ídolos por el circuitido de TV. "Estamos contentísimos, en la sombra, tomando algo tranquilos y cerca de las apuestas, ¿qué más queremos?", dice Mauricio Zapico, visitante.

Esta iniciativa nació como una apuesta del Patronato Deportivo Municipal y del Concurso Hípico de Gijón "con el fin de dar comodidades y mejorar el servicio a los ciudadanos", explicó Salvador Gómez, responsable de las instalaciones deportivas y de la competición. "El año pasado se reforzó la zona de la hostelería y veíamos oportuna esta nueva pantalla. Aunque no hace nada especial y al igual que las otras reproduce información de competición y de publicidad, permite estar sentado comiendo una hamburguesa, por ejemplo, y ver a los caballos. Eso es lo que la gente quiere realmente, ¿no?", continuó el responsable.

Pantalla gigante en Las Mestas / Ángel González / LNE

Según varios de los testimonios de los aficionados, Gómez estaba en lo cierto. "Es un éxito total. Otros años lo veíamos desde las gradas y aquí estamos muchísimo mejor", declararon Zapico y Gema Parapar, aficionados. Al "grupín" de amigas de Celia Menéndez esta nueva iniciativa también les pareció "fenomenal". "Es mucho más cómodo, y podemos estar charlando y disfrutando mientras vemos el concurso. Venimos todos los días aquí. Estamos encantadas", declaró la joven gijonesa.

Esta propuesta digital une a todas las edades en Las Mestas. Y no solo une, sino que también acerca la pasión por la hípica a todas las generaciones. "Hay que tener en cuenta que nuestra sociedad está muy envejecida. Para muchos mayores es difícil disfrutar en las gradas y esta pantalla les beneficia", defendió la aficionada Julia Vázquez.

La nueva pantalla no ha significado solo una ventaja para el público, sino también para los propios establecimientos hosteleros que acuden al recinto de Las Mestas. "Este año viene muchísima más gente. Es una iniciativa que nos ha beneficiado un montón", concluyó Ainhoa Fernández, del puesto "Pata Negra Salamanca".