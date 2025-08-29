El Patronato Deportivo de Gijón congela sus tarifas y adelanta el pago de ayudas a clubes

La junta rectora del Patronato Deportivo Municipal (PDM) aprobó ayer su expediente de modificación de créditos por 444.000 euros, así como la modificación de su anexo de subvenciones nominativas, para que, "las entidades deportivas que compitan en el alto nivel puedan recibir sus subvenciones al inicio de la temporada, en lugar de al final de la misma, como venía sucediendo hasta ahora". "El equipo de gobierno ha respondido a una reivindicación histórica de las entidades deportivas, para evitar que tengan que recurrir a recursos propios o financiación externa, asegurando la continuidad de la actividad de los clubes", defendió tras la reunión Jorge Pañeda, edil popular de Deportes.

Razonaba ayer Pañeda que al inicio de la temporada es cuando "se concentran los principales desembolsos" y que en muchos casos los clubes sufría para poder adelantar esa cuantía por su cuenta. "Después de muchísimos años y muchísimos gobiernos, ha sido este equipo de gobierno el que ha tenido la determinación de adoptar esta postura", celebró.

Para la temporada que ahora empieza, se aprobado subvencionar a 17 entidades por un importe total de 434.000 euros, a lo que hay que sumar otros 10.000 que se concede a la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres, en su caso, para desarrollar un programa de equinoterapia en e Las Mestas durante este próximo curso lectivo y dirigido a personas con discapacidad. "Este proyecto requiere cubrir desde el inicio gastos de personal, cuidado de caballos y material adaptado, garantizando así la integración social a través de la práctica deportiva de sus beneficiarios", señaló el Patronato, cuya junta aprobó también ayer los precios públicos de sus servicios, que se congelan y, por lo tanto, se mantienen sin cambios.