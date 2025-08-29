Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Y a la tercera fue la vencida: ¡Gijón supera el récord mundial de escanciado simultáneo!

La playa de Poniente, contra viento y marea, reúne a 9.833 escanciadores

Amaia Recalde

Gijón

El récord de escanciado simultáneo de sidra se logró. En una jornada repleta de eventos, con el Hípico y jugando el Sporting a la misma hora, la marca de 9.796 participantes pudo ser superada, sumando en esta edición más escanciadores. 9.833 fue la cifra oficial. Y eso que el tiempo tampoco acompañó durante las tres horas de espera que muchos de los asistentes pasaron. La afluencia se animó, eso sí, con el paso de los minutos. Llegó a haber colas hasta la altura del espigón de Fomento.

EN IMÁGENES: Gijón vuelve a lograr el récord de escanciado simultáneo

EN IMÁGENES: Gijón vuelve a lograr el récord de escanciado simultáneo

EN IMÁGENES: Gijón vuelve a lograr el récord de escanciado simultáneo / Luisma Murias

Ataviados con pañuelos con la bandera de Asturias, sillas de playa, camisetas del Sporting y vasos propios, los miles de participantes protagonizaron una tarde de alegría que no se vio empañada por el resultado.

La Banda de Gaitas Villa de Xixón, Alberto Rodríguez, Nerea Vázquez y Pedro Durán se encargaron de amenizar el acto mientras el recuento iba en marcha. Miles de botellas fueron las que se alzaron a la vez sobre las 21.00 horas logrando lo impensable. Un nuevo récord.

