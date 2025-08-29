El turismo de despedidas de soltero amplía su temporada alta en Gijón: "Las noches serían un desastre sin ellas"

El turismo de despedidas de soltero se consolida en Gijón, considerada ya uno de los destinos de referencia del norte para este tipo de escapadas, y con una novedad. La empresas organizadoras aprecian este verano una suerte de "desestacionalización" del sector. Calculan que cerrarán un año que, en afluencia, será similar a la de 2024, pero con una temporada de actividad más prolongada, ya que ahora comienza a cerrar reservas en febrero.

La ciudad, mientras, se acostumbra a un modelo de ocio aún no ajeno a la polémica, con el rechazo constatado de parte del sector vecinal y con varios establecimientos hosteleros y de alojamientos que niegan el acceso a este tipo de grupos ante el temor de que causen problemas de convivencia. Los pubs de Fomento, sin embargo, afirman que las despedidas son las que "salvan" sus negocios ante la competencia cada vez más acuciada, según ellos, de festivales y verbenas.

"Este año está siendo un poco más extraño: empezamos mucho antes, pero con la gente más repartida a lo largo del año. Y en agosto, que es cuando la cosa suele bajar, estamos teniendo también bastante gente. Al final, el balance total de visitas será similar". Así diagnostica el impacto de las despedidas de soltero en la ciudad Laura Ferreiro, que es la directora de Gijón de Farra, una empresa especializada en la organización de este tipo de actividades en la ciudad.

A su juicio, este cambio es positivo, porque "al final será la misma gente la que viene, pero sin el colapso de que vengan todos en los mismos tres meses", y refuerza la sensación, al menos por su parte, de que los problemas de convivencia que se suelen vincular a este turismo se empieza a disipar. "No hemos tenido ni un solo incidente. Chapó por la gente. Hemos trabajado con gente muy respetuosa, que es lo normal, pero siempre te puedes topar con un energúmeno por una despedida o por una boda o tomando algo y ese año no tuvimos trifulcas. Las casas rurales y los hoteles están encantados", valora.

Un destino "de referencia"

Luis Ángel Barrios, de Dream Way, organiza también despedidas y considera que este tipo de escapadas siguen aún en ligero ascenso en la ciudad. "Creo Gijón es un destino de referencia para el turismo, cada vez más, en parte por el clima y en parte por los eventos que se organizan aquí", señala el responsable, que cree que festivales de verano como el Metrópoli y el Gijón Life sirven a muchos grupos de amigos como pretexto para celebrar su despedida de soltero y cuadran su viaje de acuerdo a los conciertos que les interesan. Sobre la "fama" de estos turistas, Barrios insiste en la misma idea de que una despedida de soltero, por el hecho de serlo, no tiene por qué generar más problemas que una escapada para un cumpleaños. "Hay gente que viaja a una ciudad donde nadie les conoce para desmadrar y punto, por el motivo que sea; no hace falta que sea con la excusa de una despedida. El tipo de clientes es muy variado", defiende.

En cuanto a la procedencia, Gijón sigue atrayendo a grupos de despedidas que vienen de provincias vecinas, pero el sector aprecia un interés al alza por parte de ciudades más alejadas que buscan un destino con temperaturas agradables. Las reservas de clientes de Canarias y Andalucía están subiendo, según las agencias.

Al tratarse de una ciudad ya conocida como destino para esta clase de escapadas, el sector servicios está también organizado de acuerdo a ellas. Las empresas que organizan las escapadas saben qué negocios de alojamiento y de hostelería quieren trabajar con este tipo de clientes y cuáles no, y los grupos que organizan la despedida por su cuenta pueden ver en portales de reserva online qué viviendas de uso turístico aceptan su presencia, ya que la mayoría de propietarios ya mencionan de manera expresa si son o no contrarios a este tipo de clientes.

Entre los hosteleros que dicen "sí" a las despedidas, está Paco García, de La Buena Vida, que suele trabajar mano a mano con Ferreiro. Él tiene una opinión muy firme. "Si no fuera por las despedidas, las noches de Gijón serían un desastre. La noche de Gijón en verano se ha perdido y sin las despedidas veríamos una ciudad fantasma", asegura el hostelero, que considera que el horario de las verbenas, que suelen durar hasta tarde, y el interés al alza por los festivales, están desviando la afluencia del público de ocio nocturno fuera del centro y fuera, por tanto, de Fomento. Ferreiro añade que otros pubs de este mismo entorno le han trasladado comentarios en el mismo sentido y que algunos ya no abren los jueves por la noche porque saben que, sin despedidas, no tendrán una jornada rentable.

Derecho de admisión

Sin embargo, Miguel Prieto, responsable de El Centenario, icónico local hostelero de la plaza Mayor, tiene desde hace ya años un cartel donde anuncia que no acepta despedidas. "Y así voy a seguir", adelanta. Asegura que, de manera más o menos estricta, este rechazo está algo extendido ya entre restaurantes "tranquilos" de esta zona centro. "Espero que se lo sigan pasando bien, pero simplemente en mi casa no quiero ese ambiente", razona.

Hay hoteles y negocios pequeños de alojamiento en esta misma zona centro que también rechazan hospedar a estos grupos. "La gran mayoría de las viviendas de uso turístico no admiten despedidas. Recriminamos a viviendas que trabajan con estos clientes y sobre todo a hoteles, que alguno de ellos se dedican en gran medida a este tipo de cliente, porque creemos que no es positivo para el turismo de la ciudad", comenta Iván Rodríguez, de la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia (Casocia).

Otros negocios no tienen que tomar decisión alguna. Asegura Berna Alonso, de La Cañada Real, que aunque desde los bajos de El Molinón se suele ver a grupos de despedidas yendo al estado, es muy poco frecuente verles en una mesa. "Creo que estamos lejos de la zona de fiesta que les interesa y no nos afecta ni para bien ni para mal", apunta.