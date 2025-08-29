Xega no irá al ciclo de cine lésbico por la presencia de Dulce Gallego

Xega anunció esta semana que no acudirá a la Muestra de Cine Lésbico –empieza el día 1– por incluirse este año en el programa a la histórica socialista Dulce Gallego, quien "difundió mensajes" que, a su juicio, "cuestionan y estigmatizan" al colectivo. La acusan de "vincular de manera falaz" el "+" de las siglas LGTBIQ+ con "la pedofilia". En defensa de Gallego, sin embargo, salió ayer la comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón, que quiso mostrar "su apoyo y reconocimiento" a la exconcejala, de quien destacan su " su intachable trayectoria de defensa de los derechos y las libertades".

Los integrantes de Xega señalaron que habían sido invitados al ciclo y que tenían previsto acudir hasta que vieron la presencia de la exedil. Explicaron que, "si bien las organizadoras de la muestra han manifestado que no se hacen responsables de las opiniones de las personas colaboradoras", el grupo entiende que "la seguridad, dignidad y bienestar de las identidades del colectivo son una raya roja innegociable". Rechazan, por lo tanto, "apoyar un espacio que legitime voces que socavan estos principios".

Por su parte, los socialistas defendían ayer la trayectoria de Gallego, quien por "su defensa de la libertad de orientación sexual y su militancia feminista", cuenta con " el reconocimiento de amplios sectores de la ciudad", algo que "justifica plena y coherentemente su papel como presentadora de una de las películas del certamen". "Por todo ello, no pueden tener cabida, para nosotros, actitudes de cancelación como las que ha adoptado Xega. Manifestamos que no puede haber democracia sin libertad de expresión y que la práctica de políticas de cancelación no se puede justificar solo por diferencias de opinión, por no suscribir teorías o partes de una ley", señaló ayer el PSOE.