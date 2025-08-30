Alarma en Gijón por un incendio en las inmediaciones de la estación de tren
Las llamas tuvieron que ser sofocados por los Bomberos sin que hubiera víctimas
Nuevo susto en los alrededores de la estación de tren Sanz Crespo en Gijón. A primera hora de la mañana, una columna de humo comenzó a ascender en uno de los matorrales que tanto abundan en el Solarón.
Ante la posibilidad de ir a más, las autoridades fueron alertadas de inmediato, trasladándose hasta el lugar una patrulla de la Policía Nacional y un camión de los Bomberos para las tareas de extincion.
El lugar donde se originó el fuego es en una de las zonas del Solarón más próximas a la comisaría de El Natahoyo. Justo al lado también hay un aparcamiento público al aire libre que siempre está con gran afluencia de coches estacionados.
Uno de los riesgos de este fuego era que, al tratarse de una zona con tanta maleza, las llamas se fueran avivando y se expandieran con rapidez. En la zona también es habitual ver tiendas de campaña y chabolas utilizadas por personas sin recurso. Por suerte, no hay que lamentar heridos por un fuego que fue sofocado antes de que pasara a mayores.
