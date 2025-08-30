Una colisión en cadena provoca un accidente en Gijón: cinco vehículos involucrados y uno de los conductores positivo en alcoholemia
El suceso se produjo en el barrio de Laviada y se iniciaron diligencias policiales contra el causante
Un nuevo suceso en Laviada, después de que esta misma mañana se inciara un incendio en el Solarón, que ha requerido de la intervención policial. En este caso, se han visto involucrados dos conductores y hasta cinco turismos en un accidente que se originó debido a un despiste originado por el consumo de alcohol.
El conductor de una furgoneta que estaba estacionada en la calle quiso reaundar la marcha frente a un ceda el paso que no respetó. Al mismo instante y por la calle a la que se iba a incorporar, venía circulando otro vehículo que acabó por ser arrollado por el primero, golpeando por el golpe a otros tres más que se encontraban aparcados en la zona.
Hasta el lugar se trasladaron varios agentes de la Policía Local que aseguraron la zona y procedieron a realizarle un control de alcoholemia al conductor que inicio el accidente, dando este postivo en la primera prueba. Ante esto, los agentes abrieron diligencias.
