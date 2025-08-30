Conocimiento de la sidra al alcance de un click

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Llagar JR ofrece la posibilidad de visitarlo y conocer su proceso de elaboración

Bodega del Llagar Sidra JR.

Bodega del Llagar Sidra JR.

A.A.

Uno de los llagares más destacados de Asturias se sitúa en el Alto del Infanzón y es el de Sidra Natural JR. Vigente desde 1910, no ha dejado nunca de avanzar, ni de aplicar todas las mejoras posibles bajo una premisa: la de respetar al máximo la tradición y, también, darla a conocer.

El alma de la sidra es la manzana. Apostar por ella significa cuidar de las pumaradas y no dejarlas en el olvido; al revés, continuar con su legado y aumentarlo, como prueban las más de 10 hectáreas de que dispone JR en el Valle de Peón y Candanal. Recoger la manzana en el mejor momento es clave. Después, se traslada a la bodega, donde se realiza un lavado y una selección manual del fruto. Una vez trituradas, se obtiene el mosto en las prensas y se deposita en los toneles, donde fermenta a temperatura rigurosamente controlada. Los trasiegos, realizados acorde con los diferentes mostos, determinan el sabor de la sidra JR. Así ven la luz JR de etiqueta verde o Sed de PKDO DOP, dos sidras que marcan la diferencia.

JR ofrece la posibilidad de conocer sus instalaciones y concertar una visita guiada, disponible a un solo click en www.sidrajr.es. En ella, se muestra el proceso que se lleva a cabo hasta que la manzana, del árbol, se transforma en sidra. Los participantes podrán acceder a la zona de triturado y prensado y conocer los depósitos y toneles donde fermenta, así como degustar unos culines de primera mano, espichados directamente de tonel.

El folclore infantil da la nota en la parroquia gijonesa de Cenero

El triatlón del Santa Olaya cortará varias calles

Emulsa suma cuatro vehículos para la mejora de los servicios

IU propone que el quiosco de San Miguel sea una biblioteca libre

La galería Aurora Vigil-Escalera acoge "Ver/Sentir/Habitar"

Moriyón refuerza la relación con Utiel visitando sus fiestas

Conocimiento de la sidra al alcance de un click

La situación de un anhelado proyecto en Gijón: el estudio para soterrar el Muro supera el penúltimo paso

