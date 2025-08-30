Conocimiento de la sidra al alcance de un click

Uno de los llagares más destacados de Asturias se sitúa en el Alto del Infanzón y es el de Sidra Natural JR. Vigente desde 1910, no ha dejado nunca de avanzar, ni de aplicar todas las mejoras posibles bajo una premisa: la de respetar al máximo la tradición y, también, darla a conocer.

El alma de la sidra es la manzana. Apostar por ella significa cuidar de las pumaradas y no dejarlas en el olvido; al revés, continuar con su legado y aumentarlo, como prueban las más de 10 hectáreas de que dispone JR en el Valle de Peón y Candanal. Recoger la manzana en el mejor momento es clave. Después, se traslada a la bodega, donde se realiza un lavado y una selección manual del fruto. Una vez trituradas, se obtiene el mosto en las prensas y se deposita en los toneles, donde fermenta a temperatura rigurosamente controlada. Los trasiegos, realizados acorde con los diferentes mostos, determinan el sabor de la sidra JR. Así ven la luz JR de etiqueta verde o Sed de PKDO DOP, dos sidras que marcan la diferencia.

JR ofrece la posibilidad de conocer sus instalaciones y concertar una visita guiada, disponible a un solo click en www.sidrajr.es. En ella, se muestra el proceso que se lleva a cabo hasta que la manzana, del árbol, se transforma en sidra. Los participantes podrán acceder a la zona de triturado y prensado y conocer los depósitos y toneles donde fermenta, así como degustar unos culines de primera mano, espichados directamente de tonel.