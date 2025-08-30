Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un ladrón en la playa de San Lorenzo de Gijón

El hombre también generó algunos disturbios en los comercios más cercanos al arenal, según apuntan los testigos

Momento de la dentención del ladrón en el Náutico.

Momento de la dentención del ladrón en el Náutico. / LNE

Carlos Tamargo

Un hombre ha sido detenido en la playa de San Lorenzo, a la altura de la Escalerona, tras haber estado robando mochilas en el arenal y generando algunos problemas en diferentes comercios de la zona. Así lo apuntaron los testigos que presenciaron los altercados y alertaron a la Policía Nacional.

Presuntamente, el individuo habría estado merodeando por la zona para sustraer objetos de los bañistas que se encontraban en San Lorenzo. En los locales de primera línea, parece que también tuvieron algunos incidentes con esta persona que acabó siendo detenida por los agentes.

El hombre fue trasladado a la comisaría de El Natahoyo donde se le practicarán las diligencias correspondientes.

