El edificio que se priorizará en la obra de Tabacalera en Gijón para abrirlo en 2027

La obra para habilitar en Tabacalera un centro de arte se espera aprobar la semana que viene en Junta de Gobierno. Fuentes municipales señalan que la actuación, que ya se sabía que iba a estructurarse por fases, priorizará los trabajos de nueva construcción de tal manera que, de acuerdo a los plazos que actualmente baraja el gobierno, el nuevo edificio Piñole podría estar listo a finales de 2027. La hoja de ruta que contempla la concejalía de Cultura, por lo tanto, pasaría por cuadrar el tiempo de construcción del que será el futuro nuevo museo de Nicanor Piñole para que los trabajos se ajusten en el calendario con los plazos de la muestra en honor al artista que acogerá el Revillagigedo a partir del año que viene y mientras el actual museo se reconfigura como nueva sede de la Oficina de Igualdad. "Ni se va a cerrar ningún museo ni se va a meter ningún cuadro en un almacén de forma indefinida. Lo que Gijón va a hacer es todo lo contrario: es crear un nuevo museo para uno de nuestros pintores más importantes, una infraestructura acorde a la importancia de su obra", señalan fuentes municipales.

Los pliegos de la reforma de Tabacalera se espera que pasen por fin el último aval de la Junta de Gobierno en esta próxima semana, previsiblemente, en una reunión extraordinaria pendiente de convocar para el miércoles. Publicaba este periódico hace ahora algo más de un mes que tras las últimas consultas con Patrimonio se habían incorporado al proyecto definitivo algunos cambios no sustanciales como, por ejemplo, modificar ligeramente las volumetrías de las cubiertas de los dos edificios de nueva construcción para reducir el impacto visual que podría causar el nuevo centro de arte en el centro de un barrio histórico.

Ya entonces se confirmaba, también, que, aunque la actuación se licitase de manera conjunta, la licitación pediría a las empresas interesadas una calendarización de los trabajos por fases, en parte, para tratar de asegurar una hoja de ruta que mitigue molestias en el entorno y evite, por ejemplo, varios meses seguidos de tráficos pesados. Fuentes municipales añaden que esa calendarización ya contemplaba la construcción del nuevo edificio Piñole en primer lugar.

De acuerdo a estas previsiones, construir el futuro nuevo inmueble que llevará el nombre del pintor gijonés y acogerá toda su obra conllevaría unos 21 meses de trabajos. El bipartito estima que, iniciándose la obra de Tabacalera en el primer trimestre del próximo año, sería factible que para finales de 2027, en torno a noviembre, el complejo de Piñole estuviese en condiciones de abrir. Un año antes, en torno a noviembre de 2026, se habilitaría la muestra temporal de Piñole en el Revillagigedo –un proyecto que adelantó LA NUEVA ESPAÑA en marzo–, con la idea de mantenerla abierta al público hasta el momento del traslado de la obra al nuevo emplazamiento. "Gracias a la colaboración con la Fundación Cajastur, la ciudadanía podrá disfrutar de la colección ampliada de una forma inédita. Esto no solo servirá para abrir la obra de Nicanor Piñole todavía más al público, sino también para potenciar su figura y su legado", completan las mismas fuentes.

Mientras, el actual museo se reformará como la citada sede de la Oficina de Igualdad, con una obra prevista para que se inicie el año que viene, tal y como publicó también este periódico en junio, y que podría estar finalizada en la primera mitad de 2027. El proyecto, que convence al Consejo de Mujeres, cumple con la centralidad que pedían las feministas: desde hace tiempo pedían un lugar propio para que servicios como el que brinda el Centro Asesor de la Mujer, que trata con mujeres víctimas de violencia de género, resultasen más accesibles y pudiesen brindarse en un espacios no compartidos con otros recurso, que es lo que ocurre hoy en su centro de La Arena.

Dudas con los plazos

Por lo demás, que la obra para la Oficina de Igualdad no se acomode a los plazos de la ampliación de Tabacalera, aun con la muestra temporal del Revillagigedo de por medio, está generando debate. El PSOE anunció ayer una proposición plenaria para "paralizar" el plan, acusa al gobierno de querer "desmantelar" el museo y asegura que se podría vulnerar el pacto cerrado en su día con la familia del pintor para que los fondos de Piñole pasasen a manos municipales. Izquierda Unida y Podemos, si bien defienden la necesidad de contar con una nueva Oficina de Igualdad, señalan que no existe una "urgencia" que motive la hoja de ruta actual. Entienden que la medida surge sin el consenso del sector cultural y que, ante dos obras no iniciadas, lo mejor sería demorar la del actual museo Piñole hasta que el nuevo esté listo.

En un acto ayer en Oviedo, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, eludió posicionarse por "respeto institucional" y porque reconoció desconocer al detalle las previsiones del gobierno local. Sí consideró positivo, al menos, que haya surgido un debate cultural. El regidor ovetense, Alfredo Canteli, señaló que su ciudad no tendría problemas en acoger la obra de Piñole si surgiese la posibilidad. Fuentes municipales aclaran que dicha posibilidad no le consta que se contemple.