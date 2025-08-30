Emulsa suma cuatro vehículos para la mejora de los servicios
La inversión es de 329.385 euros para la gestión de residuos y mantenimiento de zonas verdes
Emulsa ha incorporado cuatro nuevos vehículos destinados para mejorar los servicios de residuos y mantenimiento de zonas verdes en una inversión de 329.385 euros. El gasto se ha repartido entre un vehículo polivalente Iveco destinado al Servicio de Parques y Jardines, equipado con un sistema de polibrazo que permite adaptar distintos accesorios, como una cuba para riego o una caja abierta para el transporte de residuos vegetales retirados en los parques y zonas verdes. El coste de esta máquina asciende a 149.785 euros más IVA. También se han adquirido tres furgones destinados al Servicio de Residuos Urbanos, que contribuirán a reforzar los trabajos de apoyo en la recogida y el transporte de residuos en diferentes barrios de Gijón. El importe de esta adquisición ha sido de 179.600 euros más IVA. "La inversión en estos vehículos supone una mejora directa en la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía, tanto en el cuidado de los espacios verdes como en la limpieza y recogida de residuos", ha destacado el presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles.
