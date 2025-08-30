El folclore infantil da la nota en la parroquia gijonesa de Cenero

Cenero volvió a llenarse de música, colores y sonrisas con motivo del II Festival Folclórico Infantil, una de las actividades celebradas con motivo del Día del Club La Amistad, una de las entidades con más raigambre de la parroquia. La tarde, marcada por una llovizna intermitente que en ningún momento apagó el ánimo, reunió a decenas de personas alrededor del escenario en el que tres grupos ofrecieron lo mejor de su repertorio: el grupo folclórico "El Turruxón", anfitrión, recibió a las formaciones invitadas, que fueron la Asociación Cultural "La Madreña" de Posada de Llanera y la Agrupación Folclórica y Cultural "Espolín" de Pillarno (Castrillón).

Niñas de la Agrupación Folclórica y Cultural «Espolín» durante su actuación. / LNE

"El año pasado tomamos la iniciativa un poco haciendo copia a otros grupos de Gijón", explicó Vanesa del Busto, de "El Turruxón", mientras terminaba de dejar todo preparado para la cita. "La intención es sacar el folklore adelante entre los más pequeños", expresó del Busto. Tras el éxito y buena acogida de la primera edición, en la que solo participó el grupo de la parroquia de Cenero, esta segunda contó con la presencia de dos grupos folklóricos más. "Es una cita ya enmarcada en el programa de estas fiestas", añadió.

El grupo "Espolín" inauguró la cita folclórica con bailes como el Xiringüelu, la jota Casina o el Saltón. "Está guay porque nos invitan a bailar, vemos cómo bailan otros grupos y nos lo pasamos bien. Además, las pequeñas ven también cómo bailan otros niños y niñas", expresó Ainara Pérez, miembro de la agrupación folclórica, mientras se preparaba para salir a bailar con el resto de sus compañeras y compañeros.

Representantes de la Asociación Cultural «La Madreña» ayer antes de bailar. / LNE

El segundo grupo en salir al centro del prao fue "La Madreña" –que recientemente celebró su 50 aniversario– para bailar unos pericotes , una jota de un punto o una jota de Cangas. "Es una oportunidad para que conozcan una fiesta nueva, darnos a conocer nosotros y que los niños y las niñas del grupo se relacionen con otros grupos y vean que esto que es algo colectivo que existe en más sitios", expresó Alicia Alconada, vicepresidenta de la agrupación folclórica. El grupo contó con la participación de todos sus niños y niñas y el apoyo de cinco adultos para acompañarles con voz, pandereta, tambor y gaita.

Niños y niñas de «El Turruxón» bailando. / LNE

El grupo anfitrión El "Turruxón" fue el encargado de poner el broche final al festival con una taconeada, una muñeira y unos sueltos de Trasmonte. "Queremos transmitir y mantener la cultura y tradición entre los más jóvenes, además de favorecer el desarrollo de actividades en esta zona rural", expresaron desde el Turruxón. El ambiente fue "acogedor y familiar", con niños bailando acompañados por gaita, tambor, pandereta, voz y castañuelas, en un despliegue de energía que contagió a los mayores y arrancó aplausos constantes.

"La idea nació para dar a los pequeños un espacio propio y mostrar que el folklore no está en decadencia", explicaba Vanesa del Busto, en referencia a que hace apenas una década el grupo estuvo a punto de desaparecer y hoy, gracias al esfuerzo colectivo, se ha convertido en referencia de la parroquia. La jornada terminó con la actuación de "Soi panderetera" y el reparto del bollo . Por la noche, la parroquia disfrutó de una verbena amenizada por "Mondo Lirondo".