La galería Aurora Vigil-Escalera acoge "Ver/Sentir/Habitar"

La exposición está realizada de forma conjunta por el pintor Lisandro Menéndez y el escultor Tadanori Yamaguchi

Una de las obras de la exposición «Ver/Sentir/Habitar».

Una de las obras de la exposición «Ver/Sentir/Habitar». |

Carlos Tamargo

Gijón

La galería de arte Aurora Vigil-Escalera acogerá del 5 de septiembre al 28 de octubre la exposición "Ver/Sentir/Habitar" realizada de forma conjunta por dos artistas contemporáneos de Asturias, uno de nacimiento y otro de adopción. Lisardo Ménendez (Mieres, 1960) y Tadanori Yamaguchi (Nagoya, Japón, 1970) se han unido en una muestra que mezcla la pintura del mierense con la escultura del nipón en donde la geometría, los materiales y las luces y sombras son los protagonistas. La exposición aterriza en Gijón como una parte complementaria de las dos previas que ambos artistas, por separado, habían realizado; Ménéndez en el Museo de Bellas Artes de Oviedo y Yamaguchi en el Centro Artístico de Bueño.

El 5 de septiembre ambos autores estarán presentes en la inauguración que se celebrará a las 19:30 en la galería Auroa Vigil-Escalera de la calle Capua. Los visitantes podrán también participar el día siguiente, sábado 6 de septiembre, en una visita guiada de 12.00 a 14.00 horas, con motivo del proyecto Vista Norte de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, una cita cultural que reúne los espacios de Gijón, Oviedo y Avilés. La programación también incluyen otras actividades relacionadas con la exposición que se llevarán a cabo el 26 de septiembre dentro de la Noche Blanca.

Para los más pequeños habrá un taller infantil y se contará con la presencia de Fernando Castro Flórez, filósofo, profesor de universidad y crítico de arte que se ha encargado de realizar el texto comisarial de la exposición. Además, será uno de los participantes en la mesa redonda que se llevará a cabo con los dos artistas. "La rigurosa pintura de Lisardo y las ‘sensuales’ esculturas de Tadanori invitan al espectador a acercarse a un ámbito estético de extraordinaria serenidad en el que se busca y presenta lo esencial", detalla el crítico en su análisis sobre la muestra. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. ◼

La galería Aurora Vigil-Escalera acoge "Ver/Sentir/Habitar"

La galería Aurora Vigil-Escalera acoge "Ver/Sentir/Habitar"

