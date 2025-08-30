IU propone que el quiosco de San Miguel sea una biblioteca libre
"Huye del modelo de ocio basado en el consumo", remarca Javier Suárez Llana
Izquierda Unida llevará al próximo Pleno la reconversión del quiosco de la plazuela de San Miguel en una biblioteca libre tras "haber fracasado por segunda vez el proceso de licitación del equipamiento para su explotación con fines hosteleros, turísticos o comerciales", como señaló su portavoz Javier Suárez Llana. La propuesta busca aprovechar un espacio que lleva cerrado más de dos años, ofreciendo un servicio gratuito a los vecinos con un modelo que está extendido en varios países de Europa y que tiene su ejemplo más cercano en Candás. "Huye de un modelo de ocio y cultura basado únicamente en el consumo y apuesta por otro que permite a las vecinas y los vecinos reapropiarse del espacio público y acceder a la cultura de una forma gratuita", explicó el portavoz de IU.
Desde el grupo municipal añaden que la iniciativa "otorga un papel protagonista" a la Fundación Municipal de Cultura. "Creemos que es una propuesta que encaja perfectamente en los programas de animación a la lectura que se desarrollan por parte de la Fundación", remarca Suárez Llana. ◼
