Los dos lugares donde se hace la mejor sidra casera de Gijón: el juradio dio su veredicto

La plaza Mayor volvió a convertirse en el escenario de uno de los actos centrales de la "Fiesta de la Sidra Natural": la final de la primera edición del "Concurso de Sidra Casera", organizado por la Asociación "Culete Moyáu", una de las grandes novedades de este año. El certamen reunió a 59 productores de sidra caseros procedentes de diversas parroquias del concejo, en una jornada que también contó con la presencia de representantes institucionales, del sector sidrero y de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. "Gracias a vuestro trabajo, somos la ciudad de referencia mundial del sector sidrero", aseguró Moriyón a los llagareros. En cuanto a los premios, el jurado distinguió a José Manuel García de Granda y el público a José Ramón García, de Pinzales (Cenero).

La jornada consistió en la cata de 8 botellas finalistas, previamente seleccionadas tras un cribado. El jurado encargado de valorar las muestras estuvo compuesto por cinco profesionales de la industria; Juan Luis García, Bene Zurro, Miguel Ángel Pontón, Joaquín Fernández y Gustavo Costales. La evaluación se hizo con una doble ronda de cata a ciegas, en las que las botellas finalistas se presentaron numeradas del 1 al 8, preservando así el anonimato de los productores hasta el final.

Durante la primera fase, cada miembro del jurado asignó una puntuación individual a cada muestra, en una escala del 5 al 10, valorando criterios como el color, la textura, el aroma o el sabor. Dada "la alta calidad y la gran similitud de las sidras finalistas" se consideró necesario realizar una segunda ronda de evaluación, en la que los jueces contaron con la oportunidad de ratificar y ajustar sus valoraciones. Tal y como destacó la presidenta del comité de expertos, Bene Zurro "todas las muestras son sidras muy buenas y muy parejas en calidad".

Marcos Ramos escanciando una de las botellas frente al jurado. Por la izquierda en la mesa, Juan Luis García, Joaquín Fernández, Bene Zurro, Miguel Pontón y Gustavo Costales. / Luisma Murias

Esta segunda fase ayudó a determinar los cuatro primeros puestos. Sin embargo, se produjo un empate cuádruple entre las sidras restantes, lo que impidió establecer una clasificación definitiva. Para resolverlo, el jurado tomó la decisión de realizar una cata final entre las cuatro botellas empatadas, cuya responsabilidad recayó en la presidenta de la mesa.

Finalmente, el primer premio fue otorgado a José Manuel García, de la parroquia de Granda, quien recibió un diploma, un trofeo, una bomba de trasegar y diez pomares francos de dos años. El segundo lugar fue para Juan Fernández Rea, productor de Deva, que fue galardonado con diploma, trofeo, una corchadora y cinco pomares francos. El tercer premio correspondió a Javier Fernández Rubiera, quien obtuvo diploma, trofeo y mil corchos. Además, se reconoció al resto de los finalistas como David Acebal, Jorge Ceñal, Diego Osuna, Rufino Pérez, y Silvia Fernández, quienes completaron la clasificación.

Por otro lado, el concurso también quiso contar con la participación activa de los asistentes, para lo que se habilitó una votación popular a través de códigos QR disponibles en cada puesto. De esta forma, los presentes pudieron elegir a su productor favorito de sidra casera. El premio de esta prueba fue otorgado a José Ramón García, procedente de Pinzales, quién recibió su diploma emocionado. "Gracias por darme tanto cariño, de verdad", afirmó. Además, el certamen rindió homenaje a "Pepe Luis" Palacio, productor de 88 años por su extensa trayectoria en la elaboración artesanal de sidra en el concejo de Gijón.

Entre el público que disfrutó de la jornada festiva se encontraban Alex Pardo y Yolanda Serraldo, dos barceloneses que descubrieron la cultura de la sidra gracias al evento: "Estamos probando nuestros primeros culines", confesaron. Desde San Sebastián, el grupo de amigos de Ana Otegi tenía claro su veredicto: "Esta sidra está muy rica", aseguraron con convicción. Tampoco faltaron las hermanas Aitana y Ariadna Soekarno, llegadas desde Madrid, quienes no dudaron en sumarse a la fiesta y brindar con "culines" de sidra, contagiadas por el buen ambiente de una cita que dejó un gran ambiente en la plaza Mayor.

El certamen continúa este fin de semana con varias actividades

La 34 edición de la "Fiesta de la Sidra Natural" continúa este fin de semana con dos jornadas de actividades destinadas a honrar la cultura sidrera. Esta noche en la Plaza Mayor, a las 21.00 horas, se celebrarán los Cancios de Chigre, organizados por la Sociedad Torner y bajo la dirección de Carlos José Martínez. Los asistentes podrán disfrutar de temas emblemáticos de la región tales como "Chalaneru", "Mozina dame un besín", "Eres alta y delgada" o Gijón del alma", en una noche que homenajeará al folclore local y a la tradición musical asturiana.

La jornada de mañana arrancará, también en la Plaza Mayor, a las a las 12:00 horas con la entrega del prestigioso "Tonel de Oro", un galardón que cada año entregan los llagareros a una persona destacada por su contribución al sector sidrero. En esta edición, el homenajeado será Luis Benito García Álvarez, profesor Titular de Historia Contemporánea y director de la Cátedra Universitaria de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo, quien ha impulsado la investigación y difusión de la sidra como patrimonio cultural y económico de Asturias. A continuación, dará comienzo la degustación de sidra natural, en la que participarán 18 llagares, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para saborear una amplia variedad de sidras de calidad.

Además, durante la mañana del domingo se entregará el "Elogio de Oro", galardón que reconoce a la mejor sidra servida en la Fiesta, y que pondrá el broche a esta edición, reafirmando el compromiso de Gijón con la tradición sidrera y su promoción a nivel regional y nacional. n