Moriyón refuerza la relación con Utiel visitando sus fiestas
La Alcaldesa estará presente en el Acto de Proclamación de la Reina de la Feria
La Alcaldesa, Carmen Moriyón estará hoy presente en el Acto de Proclamación de la Reina de la Feria y las Fiestas de Utiel 2025, que se llevará a acabo en el teatro Rambal de la localidad valenciana. La relación entre este pueblo y Gijón comenzó durante la dana que arrasó parte del Levante español. Ante la necesidad de medios, a Utiel acudió una dotación de Bomberos y de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) que trasladaron un camión-bomba para ayudar en las labores de extracción de agua. Su alcalde, Ricardo Gabaldón, visitó a finales de enero Gijón, en un encuentro en el que se renoció la labor de los miembros que participaron en la reconstrucción de Utiel, invitando en aquel momento a Moriyón a acudir a la localidad valenciana, sellando un hermanamiento entre ambas poblaciones que nació de la solidaridad. "Sois formidables y siempre estaréis en el corazón de los utielanos y las utielanas", remarcaba Gabaldón en su estancia en Gijón.
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?
- Epidemia de bajos cerrados en los ejes comerciales de Gijón: 'Es preocupante
- La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: 'Es alta
- Las carabelas portuguesas 'invaden' Gijón: retiran 41 ejemplares de las playas de la ciudad