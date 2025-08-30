Moriyón refuerza la relación con Utiel visitando sus fiestas

La Alcaldesa, Carmen Moriyón estará hoy presente en el Acto de Proclamación de la Reina de la Feria y las Fiestas de Utiel 2025, que se llevará a acabo en el teatro Rambal de la localidad valenciana. La relación entre este pueblo y Gijón comenzó durante la dana que arrasó parte del Levante español. Ante la necesidad de medios, a Utiel acudió una dotación de Bomberos y de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) que trasladaron un camión-bomba para ayudar en las labores de extracción de agua. Su alcalde, Ricardo Gabaldón, visitó a finales de enero Gijón, en un encuentro en el que se renoció la labor de los miembros que participaron en la reconstrucción de Utiel, invitando en aquel momento a Moriyón a acudir a la localidad valenciana, sellando un hermanamiento entre ambas poblaciones que nació de la solidaridad. "Sois formidables y siempre estaréis en el corazón de los utielanos y las utielanas", remarcaba Gabaldón en su estancia en Gijón.