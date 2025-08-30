La situación de un anhelado proyecto en Gijón: el estudio para soterrar el Muro supera el penúltimo paso

El estudio geotécnico y el de viabilidad para el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo está a sólo un paso de culminar la tramitación administrativa para su adjudicación, después de que los técnicos hayan elevado una propuesta a la Alcaldía para encargar ese contrato a la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural en 101.640 euros, IVA incluido. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, la empresa dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutar esos trabajos, en los que analizarán la posibilidad de soterrar el tráfico en el paseo del Muro.

El estudio para analizar la viabilidad del soterramiento del tráfico en el paseo del Muro es el compromiso que alcanzaron los dos socios del gobierno local presidido por Carmen Moriyón, Foro Asturias y el PP, que concurrieron a las últimas elecciones municipales con propuestas distintas para el Muro, con su soterramiento por parte de Foro y una alternativa de reforma del paseo sólo en superficie por parte del PP. Estudiar la viabilidad del soterramiento es el acuerdo de mínimos que alcanzaron Foro Asturias y el Partido Popular al firmar el pacto de gobierno. En base al resultado de ambos estudios, ambos partidos adoptarán una decisión, dado que ninguna de las dos formaciones renunció "a priori" a sus planteamientos iniciales para El Muro.

Tras la propuesta efectuada por la mesa de contratación tan sólo resta la firma de la Alcaldesa para adjudicar el contrato a Instrumentación Geotécnica y Estructural. La adjudicación pondrá fin a un procedimiento que arrancó a finales del mes de diciembre del año pasado, pero que tuvo que ser suspendido en enero para reajustar los pliegos administrativos. El motivo fue la interposición de un recurso especial por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y Puertos, presentado por su decano en Asturias, Vidal Gago –actual gerente de la EMA– y que acabó siendo estimado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

A la nueva convocatoria, abierta en abril se presentaron cuatro ofertas, siendo la finalmente elegida la más económica, con una baja de 30.697,7 euros, lo que representa una reducción del 23,19% respecto a los 132.337,7 euros en los que se licitó el contrato. Además, la firma que se llevará el contrato es una de las dos, junto con la segunda mejor valorada, que ofertó mejoras en el método de estudio del suelo. También es la empresa con mejor experiencia, junto a la que formuló la segunda mejor oferta.

El estudio geotécnico incluirá tanto sondeos como ensayos de laboratorio. Los datos que se obtengan en el estudio geotécnico que se encarga servirán de base para realizar el estudio de viabilidad que también se va a contratar, en el que además de analizar el posible soterramiento de los viales para el tráfico rodado, también se estudiará la posibilidad de construir también un aparcamiento subterráneo.

El ámbito de actuación de ambos estudios debe incluir al menos el tramo del Muro comprendido entre la avenida de Castilla y la calle Eladio Carreño. La firma que va a resultar adjudicataria del contrato tendrá que fijar las dimensiones del nuevo vial, su profundidad idónea, las posibles afecciones al nivel freático e hidrología del ámbito, así como a las estructuras de las edificaciones colindantes y también debe plantear soluciones técnicas de contención.